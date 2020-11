Von Philipp Weber

Weinheim. Die Stadt hatte es gut gemeint. Das betonten die Fraktionsvertreter am Mittwoch im Ausschuss für Technik, Umwelt und Stadtentwicklung (ATUS) wieder und wieder. Doch es half nichts: Eines der fünf Kriterien bei der Grundstücksvergabe im Gewerbegebiet Nord verstößt gegen EU-Recht. Dabei handelt es sich um den "Standortbezug". Den hatte der Gemeinderat im Mai in den Kriterienkatalog aufgenommen: Demnach sollte mit einem Anteil von zehn Prozent gewichtet werden, ob ein Interessent seinen Betriebsmittelpunkt in Weinheim hat und ob es Beschäftigte aus der Zweiburgenstadt gibt.

Ein auswärtiger Bewerber hat genau dies gerügt. Die Stadt reagierte und schaltete eine Anwaltskanzlei aus Freiburg ein, die unter anderem auf Vergaberecht spezialisiert ist. Deren Vertreter war am Mittwoch zu Gast im ATUS. Der Fachmann lobte das im Mai beschlossene Vergabeverfahren. Es sei fortschrittlich und transparent. Aber: Das gerügte Vergabekriterium verletze die europäische Niederlassungsfreiheit. Danach ist es verboten, EU-ausländische Unternehmen zu benachteiligen.

Schlimmer: Auch die Grundprinzipien der Dienstleistungs- und Kapitalfreiheit könnten berührt sein. Dass der betroffene Bewerber kein Ausländer ist, sei kein Argument, so der Jurist.

Auch Inländer könnten sich auf das Diskriminierungsverbot berufen. Und es bringe auch nichts, auf lokalpolitische Ziele wie eine Förderung von Weinheimer Firmen zu verweisen. Das sei kein Ausnahmetatbestand. Jede Form von Diskriminierung – und sei sie noch so mittelbar – ist verboten. Deshalb sei auch die bundesdeutsche Form der Pkw-Maut gescheitert.

OB Just betonte, dass die Gremien die Kuh noch rechtzeitig vom Eis holen können. Der Mangel sei zu beheben, indem das Vergabeverfahren auf den Zeitpunkt zurückgesetzt wird, bevor der Fehler passiert ist. Demnach müssen Verfahren und Bewertungskriterien überarbeitet werden. Bisher sei kein Schaden entstanden, so Just.

Auch die Gewerbeentwicklung im Norden der Stadt verzögere sich nicht, da das Gebiet noch erschlossen wird. Er betonte jedoch – für seine Verhältnisse – energisch, dass der ATUS am Mittwoch noch nicht damit begonnen hat, das Verfahren zum Teil neu aufzurollen. Zunächst brauche die Verwaltung die Empfehlung des Gremiums, um mit dem Anwalt eine neue Gewichtung der Vergabekriterien zu erarbeiten. Diese werden dann dem Gemeinderat in einer der kommenden Sitzungen vorgestellt.

Dies war – und insofern hat OB Just recht – auch in der Beschlussvorlage so dargestellt, unter der Rubrik "Weiteres Vorgehen". Andererseits lautete der Beschlussvorschlag, dass der ATUS dem Gemeinderat empfehlen solle, "dem geänderten Vergabeverfahren in der dargestellten Form zuzustimmen". Das hatte wohl nicht nur einer falsch verstanden: Auch einige Fraktionsvertreter hatten schon Vorschläge zur neuen Gewichtung der Vergabe-Kriterien im Gepäck. Aber so weit war man noch nicht.

Letztlich blieb die Erkenntnis, dass es nicht so einfach ist, bestimmte Weinheimer Unternehmen an den Stadtrand zu bekommen (Elisabeth Kramer, GAL) oder etwas für die heimische Firmenlandschaft zu tun (Heiko Fändrich, CDU). Daniel Schwöbel (SPD) und Karl Bär (FDP) stießen ins selbe Horn, als sie die Stadt in "guter Gesellschaft" mit dem Bundesverkehrsministerium sahen – und angesichts der Empfehlungen des Anwalts erneut eine persönliche Vorstellung der Interessenten forderten. Der Experte hatte zuvor für einen "qualitativen Bewertungsansatz" (anstelle eines quantitativ-mathematischen) plädiert, bei dem die Interessenten ein Nutzungskonzept vorlegen und im Gespräch erläutern.

SPD und FDP sahen sich bestätigt: Hatten sie sich doch schon im Mai gegen ein anonymisiertes Verfahren gewehrt. Christian Mayer (Freie Wähler) wies darauf hin, dass doch ein Schaden entstanden ist: Der Anwalt will Geld für seine Arbeit.

Und Matthias Hördt (Linke) stellte klar, dass niemand diskriminiert, sondern eine Dynamik in der Stadt entfacht werden sollte. "Aber das Verfahren muss unanfechtbar bleiben", stimmte er den Konsultationen von Verwaltung und Anwalt zu. Ebenso wie alle anderen.