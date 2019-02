Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Entscheidungsfreudig zeigte sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag. Zügig und einstimmig wurde über die drei zu beratenden Themen entschieden. So votierten die Gemeinderäte dafür, dass an Stelle von Bürgermeister Manuel Just, dessen Stellvertreter Fritz Bletzer den Vorsitz des Gemeindewahl-Ausschusses bei der kommenden Kommunalwahl übernimmt.

"Für gewöhnlich hat der Bürgermeister den Vorsitz des Wahlausschusses innegehabt", verdeutlichte Just, dass die Leitung durch den Bürgermeisterstellvertreter in Hirschberg recht ungewöhnlich ist. Jedoch werde dies notwendig, da er selbst für den Kreistag kandidiere, der ebenfalls am 26. Mai gewählt werde.

Da Bletzer nicht mehr bei der Kreistagswahl antritt, biete es sich an, einen "so erfahrenen Mann" zum Vorsitzenden des Ausschusses zu benennen. Darüber hinaus legte der Gemeinderat fest, dass es drei statt wie bisher zwei Briefwahlbezirke in Hirschberg gibt. Der zusätzliche ist für Leutershausen vorgesehen.

Ebenso stimmte der Gemeinderat dafür, die Wahlhelfer für ihre Tätigkeit mit 70 Euro zu entschädigen. Die Mitglieder des Gemeindewahlausschusses bekommen eine Entschädigung von 12 Euro für die ersten beiden Stunden, für jede weitere angefangene Stunde erhalten sie 6 Euro.

"Es ist ein ausgewogener und wenig spektakulärer Vertrag", stellte daraufhin Just den Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Nord, 6. Änderung" vor. Mit dieser Änderung des Bebauungsplans will der Gemeinderat erreichen, dass auf dem Grundstück Eichendorffstraße 13 in Leutershausen abweichend vom gültigen Bebauungsplan der Bau eines Mehrfamilienhauses möglich wird. Vorgesehen ist hier ein zweigeschossiges Gebäude mit sechs Wohneinheiten und zwölf Stellplätzen.

"Ein solcher Vertrag gehört zwingend zu einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan", erläuterte Just. Darin wird der Vorhabenträger verpflichtet, spätestens drei Monate nach Inkrafttreten des vorhabenbezogenen Bebauungsplans einen Bauantrag zu stellen.

Nach Erteilung der Baugenehmigung hat er 12 Monate Zeit, um mit dem Bau zu beginnen. 24 Monate nach Baubeginn muss das Gebäude fertiggestellt sein. Äußerst wichtig, so Just, sei auch die Regelung der Planungshoheit, die weiterhin bei der Gemeinde bleibt und durch den Vertrag nicht eingeschränkt wird.

Schließlich stimmte der Gemeinderat der Vergabe des Jahresvertrags für Tiefbauarbeiten an die Firma Josef Schnell GmbH zu. "Aus dem Angebot der Firma Schnell wurde deutlich, dass es der Firma wichtig war, am Ort wieder zum Zuge zu kommen", ging Just kurz auf dieses Angebot ein, das sich als das günstigste unter drei eingereichten erwies.