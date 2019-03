Von Stefan Zeeh

Hirschberg. "Ein Kompromiss ist dann vollkommen, wenn alle unzufrieden sind", soll einst der französische Außenminister der Jahre 1926 bis 1932, Aristide Briand, gesagt haben. Sollte der Friedensnobelpreisträger von 1926 damit richtig liegen, ist der für das Mountainbike-Netz auf Hirschberger Gemarkung gefundene Kompromiss gelungen, denn glücklich scheint damit keine der betroffenen Parteien zu sein. "Weder die Mountainbiker noch der Odenwaldklub, die Reiter oder die Jäger sind damit zufrieden", kannte Karlheinz Treiber (GLH) bei der Gemeinderatssitzung am Dienstag die Einstellung der verschiedenen Waldnutzer zur vorgelegten Planung.

Im Naturpark Neckartal-Odenwald gibt es seit 2013 ein Mountainbike-Streckennetz, das aber die Gemarkungen von Hirschberg, Schriesheim und Dossenheim ausspart, da die drei Kommunen sich nicht daran beteiligen wollten. Um dies zu ändern, seien die Verantwortlichen des Naturparks Ende vergangenen Jahres auf die Gemeinde Hirschberg zugekommen, so Just.

Eine erste, von der Agentur böregio erstellte Entwurfsplanung für die Erweiterung des Mountainbike-Netzes wurde daraufhin in einer nicht-öffentlichen Sitzung des land- und forstwirtschaftlichen Ausschusses vorgestellt. Den vom Büro erarbeiteten Entwurf habe man an die Zielgruppen wie Wanderer, Jäger, Förster oder Mountainbiker weitergegeben. "Die Jäger befürchteten eine Beunruhigung des Wildes", wusste Just um die Bedenken zum ersten Entwurf.

Zudem hätten die Wanderer eine Beeinträchtigung der Wanderwege befürchtet. Daraufhin sei der Plan noch einmal überarbeitet worden, sodass der nun vorliegende Plan diese Zielkonflikte berücksichtige. Deshalb seien nun keine Wege mehr für die Mountainbiker ausgewiesen, die weniger als zwei Meter breit seien.

"Den Mountainbikern ist die Strecke zu wenig anspruchsvoll", waren Just die Bedenken bewusst. Er äußerte dabei auch Verständnis für die vom Vorsitzenden des Odenwald-Bike-Marathon-Vereins, Markus Kunkel, der RNZ gegenüber geäußerte Kritik. Jedoch berücksichtige der nun vorliegende Plan alle Interessen. Zudem hätten die Geschäftsführerin des Naturparks Neckartal-Odenwald sowie die Planer bestätigt, dass die ausgewiesene Strecke für Mountainbiker gut sei.

"Restkonflikte sind weitestgehend ausgeschlossen", sah Thomas Götz (CDU) in dem überarbeiteten Plan ebenfalls eine gute Lösung. Von einem "guten Kompromiss" sprachen auch Tobias Rell (FDP) und Alexander May (Freie Wähler). "Wir müssen unterscheiden zwischen ortskundigen Mountainbikern und solchen die etwa von Darmstadt nach Karlsruhe fahren", ging May auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Mountainbiker ein. Die breiten Wege seien für die "Strecke fahrenden" Mountainbiker gut geeignet, und die Ortskundigen würden sowieso die schmaleren Waldwege nutzen.

Horst Metzler (SPD) hoffte zudem, dass auch Schriesheim und Dossenheim bald schon Wege für die Mountainbiker ausweisen und so die noch bestehende Lücke im Streckennetz schließen. Der Gemeinderat stimmte daraufhin einstimmig der vorgelegten Planung zu.