> Leonie Mußotter ist 20 Jahre alt, in Großsachsen aufgewachsen und hat 2017 Abitur in Weinheim gemacht. Seitdem ist sie viel gereist und hat zahlreiche Praktika gemacht - in Krankenhäusern (unter anderem das Pflegepraktikum) und in Arztpraxen. Ihre Hobbys sind Tennis (seit elf Jahren bei TV Grün-Weiß Weinheim), Geige (seit 14 Jahren bei der Musikschule Weinheim (unter

> Leonie Mußotter ist 20 Jahre alt, in Großsachsen aufgewachsen und hat 2017 Abitur in Weinheim gemacht. Seitdem ist sie viel gereist und hat zahlreiche Praktika gemacht - in Krankenhäusern (unter anderem das Pflegepraktikum) und in Arztpraxen. Ihre Hobbys sind Tennis (seit elf Jahren bei TV Grün-Weiß Weinheim), Geige (seit 14 Jahren bei der Musikschule Weinheim (unter anderem dort im Streicherensemble) und Fotografie. Sie hat großes Interesse an Fußball, Eishockey und Handball sowie Sport im Allgemeinen. Zudem ist Leonie Mußotter Mitglied in verschiedenen Sportvereinen. Neue Kulturen lernt sie gerne kennen und reist daher viel, unter anderem in die USA, nach Kanada, Sri Lanka, Thailand, Namibia, Botswana und Simbabwe. Auch Zeit mit Freunden zu verbringen, ist ihr wichtig. ans

[-] Weniger anzeigen