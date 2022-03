Von Silke Beckmann

Ladenburg. Längst sind die ersten aus der Ukraine geflüchteten Menschen in Ladenburg angekommen; 50 waren es in der vergangenen Woche laut Kenntnisstand der Stadtverwaltung, die aber mit rasch steigenden Zahlen rechnet. Und daher gemeinsam mit der evangelischen Kirchengemeinde und dem Verein Int.Akt ein Begegnungszentrum im evangelischen Gemeindehaus eingerichtet hat, das täglich von 8 bis 19 Uhr besucht werden kann. Als Anlaufstelle für die Angekommenen, um sich zu treffen, Zeit zu verbringen, Unterstützung zu erhalten. "Wir sind noch ganz am Anfang", sagte Pfarrer David Reichert, froh, dass Gemeinderätin Hanne Zuber und Kirchengemeinderat Fred Hammerschlag sich zu "Kümmerern" im neuen Zentrum erklärt haben.

Als die RNZ sich mit den beiden vor Ort traf, wurde schnell klar, wie viel zu tun ist, wie viele ehrenamtliche Unterstützer im Helfer-Netzwerk involviert sind. Gerade hat Tobias Strohbach in seiner Eigenschaft als Vorstand des Vereins für Katastrophenschutz, der den medizinischen Part übernimmt, die weitere Vorgehensweise in diesem Bereich erläutert, mehrfach unterbrechen Anrufe mit Neuigkeiten zu Belegung und Einrichtung von Wohnungen für Geflüchtete das Gespräch. Schließlich erscheinen Dietmar Schuff und seine Mitarbeiter, die seit Tagen unermüdlich Möbel transportieren, während das Firmengelände des PRO-Reise-Mobil-Service als Lager dient. Dennoch ist die Atmosphäre nicht von Hektik geprägt, während einige Ukrainer, vorrangig Frauen und deren Kinder, beim Verlassen des Gemeindehauses freundlich grüßen.

"Im Moment ist wirklich Improvisieren angesagt. Und Koordinieren", sagt Hanne Zuber: "Ich denke, was hier vonstattengeht, muss sich ein Stück weit entwickeln." Hammerschlag fasst das für die Geflüchteten zunächst Grundlegende zusammen: "Das ist ein Raum, man kann sich hineinsetzen, es ist warm, WLAN ist vorhanden, und in der Küche kann etwas gekocht werden." Im nächsten Schritt werde geschaut, was weiter hineinpasse. Seiner Schätzung nach kommen täglich bis zu 15 regelmäßige Besucher, "aber das ist schwer zu sagen".

Viele Hilfs- und Unterstützungsaktionen waren von verschiedener Seite früh auf den Weg gebracht worden. Ziel des Zentrums sei, "dass alle Aktivitäten sich vernetzen und koordiniert gebündelt werden", erklärte Strohbach. Ein effizient agierendes Netzwerk mit mehreren Kompetenzbereichen habe sich gebildet, um die Ankunft der Menschen in eine Struktur zu binden, einschließlich Betreuung und medizinischer Versorgung. Dolmetscher bringen sich ein, um vor Ort oder telefonisch zu helfen. In puncto Freizeitgestaltung sind auch Vereine eingeladen, Unterstützung anzubieten. Es wird langfristig gedacht, etwa hinsichtlich psychosozialer Betreuung: "Kriegstraumata bei Kindern gehören zu den fatalsten Situationen."

Ein "tolles Team" nennt Sabine Weil, mit Irene Niethammer Vorsitzende des Vereines Int.Akt, die Signalgruppe der engsten Helfer. Vor Dietmar Schuff, "für mich ein richtiger Held", und seinem Team sowie Organisatorin Tanja Gebler zieht sie den Hut. Der Verein versuche, alle Hilfsangebote zusammenzubringen und praktisch zu unterstützen, wie mit Hygienepaketen für alle Ankommenden. Auch eine zweisprachige Broschüre mit Basis-Informationen haben die Mitglieder erstellt, und die Kleiderkammer-Engagierten seien "schwer am Rotieren".

Weil selbst hat keine Zeit verloren und umgehend mit dem Deutsch-Unterricht für Kinder und Jugendliche aus der Ukraine begonnen, nachdem Integrationsbeauftragte Parul Schreier und Eva-Maria Woll aus dem Int.Akt-Vorstand die Sprachniveaus festgestellt hatten: "Ich denke, wenn sie sprachfähig sind, hilft das in den Familien bei allem." Positiv überrascht war sie in der ersten Unterrichtsstunde: Sechs Schüler im Alter von elf bis 17 waren gekommen, "eine fröhliche, tolle Truppe", die Deutsch-Kenntnisse mitbrachte und die anfänglichen Sprachspiele locker absolvierte. Alle wollen wiederkommen. "Die Kinder sind unglaublich tapfer", findet Sabine Weil, die eine tägliche Sprach-Stunde plant und froh ist, dass zwei ukrainische Jugendliche, beide mit Deutsch als Zweitsprache, hier bereits eine weiterführende Schule besuchen. Deutlich macht sie aber auch: "Wir brauchen Helfer."

Info: Wer sich einbringen möchte, kann Kontakt per E-Mail an intakt@ladenburg.world aufnehmen. Gebündelte Informationen, sowohl für Geflüchtete als auch für Unterstützungswillige, finden sich auf der Homepage der Stadt www.ladenburg.de unter "Ukraine-Hilfe".