Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Die Zeiten, in denen in Büchereien ausschließlich Bücher ausgeliehen wurden, sind längst vorbei. "Digitale Medien spielen eine immer größere Rolle im Bibliothekswesen", erläuterte Bürgermeister Ralf Gänshirt bei einem Pressegespräch anlässlich einiger Neuerungen in der Gemeindebücherei. Und Büchereileiterin Merle Otte ergänzte: "Die Kinder wollen etwas zum Sehen und Hören."

Die Verbindung von digitalem Medium und Seh- und Hörvergnügen wird etwa mit den "Tonie-Figuren" geschaffen, die von den kleineren Bibliotheksnutzern sehr stark nachgefragt werden. Deshalb hat die Hirschberger Gemeindebücherei nun 30 dieser Figuren angeschafft, die ab sofort ausgeliehen werden können.

Wird eine dieser Figuren auf die sogenannte Toniebox gestellt, ist eine zu der Figur passende Geschichte zu hören, etwa zu der bekannten "Biene Maja". "Wir wollen erst einmal schauen, wie die Figuren angenommen werden und können dann nachkaufen", erläuterte Otte. Für die Toniebox müssen allerdings die Eltern sorgen, denn diese gibt es in der Bücherei nicht. Ebenfalls neu sind 15 Nintendo-Switch-Spiele. Auch hierfür ist die dazugehörige Konsole in der Bücherei nicht vorhanden.

Lexika und Datenbanken

Neuerungen gibt es auch für die Erwachsenen. So ist nun über die "Metropolbib" der Online-Zugang zum Brockhaus-Lexikon und zum Jugendbrockhaus möglich. Ebenso kann ab sofort auf verschiedene Munzinger-Datenbanken zugegriffen werden, in denen sich viele Informationen zu Personen des Zeitgeschehens befinden. "Dazu benötigt man keine Metropolcard", erklärte Otte. Der normale Bibliotheksausweis der Gemeindebücherei reiche dazu völlig aus. "Das ist ein Service der Gemeinde, der unser Angebot deutlich erweitert", befand Gänshirt. Ein wenig bekanntes Angebot sei, so Otte, der Medienbringdienst "Bücher auf Rädern" für ältere und körperlich beeinträchtigte Leser durch ehrenamtliche Mitarbeiter der Bücherei.

Doch nicht nur die älteren Leser werden mit Literatur versorgt. Für Neugeborene gibt es eine Buch-Tasche als Geschenk, die neben einem kleinem Bilderbuch eine Broschüre für die Eltern enthält, in der auf die Bedeutung des Vorlesens hingewiesen wird.

In den Kinderkrippen und bei Kinderärzten kursieren zudem 11 Medienkisten mit Bilderbüchern, die sogenannten Hirschberger Bücherbabys. Viermal jährlich findet außerdem eine Vorlesestunde für Eltern und Kinder im Kindergartenalter statt. Kommen die Kinder in die Schule, liefert auch hier die Gemeindebücherei Lesestoff. "Auf Wunsch stellen wir Medienkisten zusammen", sagte Otte. Diese enthalten Bücher zu bestimmten Themen, etwa Ritter oder Wald.

Ausfallen musste in diesem Winter allerdings der "Hirschberg Lesewinter", da aus Krankheitsgründen nicht genügend Ehrenamtliche zur Verfügung standen. Jedoch will man im kommenden Winter diese Aktion wieder starten, hieß es beim Pressegespräch.