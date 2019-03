Von Günther Grosch

Weinheim. Er findet immer am ersten Freitag im März statt, und das seit 1887: Der Weltgebetstag der Frauen ist zur größten Frauenbewegung der Welt geworden. Seinen Ursprung hat er in den Vereinigten Staaten, unter dem Motto "Informiert beten - betend handeln" wird er inzwischen in über 170 Ländern gefeiert. In der Weinheimer St. Laurentius-Kirche hatten sich rund 100 Frauen zum Gottesdienst mit Gebet, Lesung, Musik und Gesang eingefunden. "Gastgeberland" war Slowenien.

"Neben vielem anderem ist die Gleichberechtigung der Geschlechter, aller Hautfarben und Sprachen, aller Erdteile und sozialen Schichten, aller Konfessionen und Religionen der größten Basis-Bewegung christlicher Frauen besonders wichtig", sagt Monika Fischer, die Weinheimer Leiterin der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd). Gebetet wird bei dem Glaubensfest "mit den Augen von Frauen für alle Frauen" auf der Welt. Für Einsame und Alte, Wohnungslose, Arme, Gebrechliche und Geflüchtete: "Immer gemeinsam mit denen, die es vorschlagen." Die dahinter stehende Idee ist, an diesem ersten März-Freitag "auf Augenhöhe gemeinsam ein Gebet einmal rund um den Globus zu schicken".

Als dem Lukas-Evangelium entnommenes Thema wurde von den Sloweninnen der Bibeltext vom großen Festmahl "Kommt, alles ist bereit" ausgewählt. Man sei überzeugt, dass dies eine Einladung an alle Menschen beinhaltet, betonten die Organisatorinnen. Dies dann ganz besonders, wenn man den Evangeliumstext an diejenigen liest, die ausgeschlossen sind. "Jene, die an den Zäunen stehen und all diejenigen, die oft nicht dazugehören", so die Pfarrerinnen Ute Haizmann und Simone Britsch von der Evangelischen Kirche: "Der Weltgebetstag schließt die gesamte ökumenische Gemeinschaft der Kirchen ein."

Das Gebet nimmt bei Christen eine besondere Rolle ein, machen die Frauen deutlich. Ganz wichtig sei es, "informiert zu beten" und vor diesem Hintergrund das Land und die dort lebenden Frauen kennenzulernen. "Betend handeln" wiederum heiße, dass es nicht nur bei frommen Sprüchen bleibt. Darüber hinaus stellt die Kollekte einen wichtigen Teil des Ganzen dar. In den zurückliegenden Jahren waren dies allein aus Deutschland jeweils rund 2,5 Millionen Euro, die zum größten Teil in mehr als 6000 Projekten in rund 150 Ländern Frauen und Mädchen weltweit zugute kamen.

In St. Laurentius kamen - gelesen in unterschiedlichen Sprecherrollen - die Gastarbeiterin "Marjeta", die Studentin "Mojca", die 80-jährige Großmutter"Marija", "Ema", Opfer von Alkoholmissbrauch der Eltern und des Ehemanns, sowie die Roma "Natascha" zu Wort. Stimmen, die ansonsten oft überhört werden und die von Armut, Gewalt gegen Frauen, ungerechte Wirtschaftsstrukturen und Umweltzerstörung erzählten.

Auf heute bezogen gab es daneben das Gleichnis vom Festmahl nach dem Lukas-Evangelium, als schon lange zuvor ausgesprochene "Save the Date"-Einladung. Doch als die Diener loszogen, um den Eingeladenen zu sagen "Kommt, alles ist bereit", hatten alle etwas Besseres und Einträglicheres vor. Eine neue Einladungsrunde begann. Jetzt wurden alle angesprochen und gerade diejenigen, mit denen normalerweise keiner rechne und von denen nichts zu erwarten sei: Arme, Krüppel, Lahme und Blinde. Aber selbst nach dieser Einladung hieß es weiterhin: "Es ist immer noch Platz!" Wobei das so gewollt ist. Denn es ist immer Platz am Tisch des Herrn.

Kein Platz mehr blieb nach dem Gottesdienst allerdings im Gemeindesaal von St. Laurentius frei, wo von fleißigen Händen für alle ein slowenisches Eintopfgericht mit Bohnen, Sauerkraut, Speck, Kartoffeln und Cevapcici vorbereitet worden war. Als Nachtisch gleichfalls nicht fehlen durfte "Potica", die Königin des slowenischen Festtagsgebäcks, ein süßer Hefeteig, der mit fein geriebenen Walnüssen oder Haselnüssen gefüllt ist. "Weltgebetstag ist für mich Solidarität, Begegnung, Singen und Lachen mit anderen Frauen", sagte eine Besucherin abschließend.