Auf dem Dach der Dietrich-Bonhoeffer-Schule gibt es Fotovoltaikanlagen. Angesichts der aktuellen Stromvergütung rechne sich das bei Schulen aber nicht mehr, so die Stadt. F.: Kreutzer

Von Philipp Weber

Weinheim. Beratungsangebote, Werbeaktionen, Infoabende: Die Stadt Weinheim geht beim Thema Fotovoltaik in die Offensive. Ihr Ziel ist es, mehr Bürger für Sonnenenergie auf dem eigenen Dach zu begeistern. Informiert werden soll auch im Verlauf des Weinheimer Herbsts am Sonntag, 15. September: Dann stehen die Experten Interessierten vor dem Alten Rathaus Rede und Antwort. Das klingt nach Fortschritt; doch "Die Grünen - Alternative Liste Weinheim" (GAL) will mehr - von der Stadt.

Prinzipiell unterstütze die GAL-Fraktion die Kampagne für den vermehrten Einsatz von Fotovoltaik auf privat genutzten Häusern, so Landtagsabgeordneter und Stadtrat Uli Sckerl. "Es ist wichtig, die Bürger zu animieren, Fotovoltaik einzusetzen. Neben dem unmittelbaren Effekt für das Klima rechnen sich Anlagen nach wie vor", betont Fraktionsvorsitzende Elisabeth Kramer. Aufgrund der hohen Anzahl an Sonnenstunden sei die Region geradezu prädestiniert dafür.

Kramer sagt aber auch: "Es wäre wünschenswert, wenn die Stadt mit gutem Beispiel vorangeht und Fotovoltaik in viel größerem Umfang auf städtischen Dächern einsetzt, als dies bisher der Fall war." Das wäre für viele Bürger eine vertrauensbildende Haltung und würde die Glaubwürdigkeit der Kampagne erhöhen. Dabei zielt die Fraktionschefin auf das Schulzentrum Weststadt ab, das aktuell gebaut wird. Die GAL hatte im Gemeinderat mehrfach gefordert, das Dach des Schulzentrums mit Fotovoltaikanlagen auszustatten.

"Wir werden hier nicht locker lassen", kündigt der Jungstadtrat und stellvertretende Fraktionsvorsitzende Stefano Bauer an: "Es geht nicht nur um die Frage der 100-prozentigen Wirtschaftlichkeit, sondern auch um die Vermeidung von erheblichen Mengen von Kohlenstoffdioxid." Berufspolitiker Sckerl kündigte zudem an, dass die GAL demnächst ein "ambitioniertes Klimaschutzprogramm" vorlege. Die RNZ konfrontierte die Stadtverwaltung mit den Aussagen der GAL-Stadträte und fragte, wie viel Sonnenenergie die Stadt bisher ermöglicht.

Aus den Antworten der Verwaltung geht hervor, dass Fotovoltaik für die Rathausmitarbeiter zumindest kein Fremdwort ist. Demnach hat die Stadt Weinheim elf Dächer und die Flächen ihrer ehemaligen Deponie an Dritte vermietet. Die Investoren haben Fotovoltaikanlagen eingerichtet. Deren Nennleistung beträgt 1036 Kilowatt Peak. Pro Jahr produzieren sie rund 935.000 Kilowattstunden Strom, der ins Netz eingespeist wird. Rein rechnerisch entspricht dies dem Verbrauch von etwa 270 Haushalten.

Eine eigene Anlage betreibt die Stadt Weinheim auf dem Dach des Adam-Karrillon-Hauses. Ein Großteil des hier produzierten Stroms wird direkt im Gebäude verbraucht: Da das dortige Stadtarchiv durchgehend klimatisiert werden muss, entsteht ein "relativ konstanter" Stromverbrauch. Und genau auf den komme es an, argumentieren die Vertreter der Verwaltung. Denn angesichts der aktuellen Förderregelungen bringe es mehr, den Strom selbst zu verbrauchen.

Die Fachleute und Stadtsprecher Roland Kern erklären es so: "Relevant für die Wirtschaftlichkeit einer Fotovoltaikanlage ist nicht die zur Verfügung stehende Dachfläche, sondern der erzielbare Ertrag bei der Einspeisung des Stroms in das Öffentliche Netz." Anlagen können sich aber auch lohnen, indem die Entnahme von Strom aus dem öffentlichen Netz vermieden wird.

Der erste Weg - Einnahmen durch Einspeisung von Sonnenenergie ins Netz - ist steinig geworden: Mittlerweile gebe es für Strom aus Fotovoltaikanlagen nur noch zehn Cent pro Kilowattstunde. "Angesichts dieses politischen beziehungsweise regulativen Preises sind Fotovoltaikanlagen nur noch schwerlich in einen wirtschaftlichen Bereich zu bringen", so die Stellungnahme der Stadt.

Die Fachleute der Verwaltung befürchten zudem, dass die Schule den Sonnenstrom auch nicht selbst verbrauchen kann: "Schulen weisen die Besonderheit auf, dass ihr Verbrauch insbesondere zur Haupterntezeit im Sommer niedrig ist." Das liegt nicht zuletzt an den Ferienintervallen in Baden-Württemberg: Nicht nur im Spätsommer, sondern auch in den Wochen um Pfingsten sind die Schulen eher schwach belegt.

Fazit: Solange die Anlagenpreise und die Vergütung des eingespeisten Stroms so bleiben, wie sie sind, rechnet sich Fotovoltaik vor allem dann, wenn ein möglichst hoher Anteil des produzierten Stroms vor Ort verbraucht wird. Dieser Verbrauch sei bei jedem einzelnen Gebäude der Stadt unterschiedlich ausgeprägt, erklären die Vertreter der Verwaltung. "Im Falle einer Fotovoltaikanlage auf einem Wohnhaus ist der Strombedarf und damit der mögliche Eigenverbrauch konstanter." Zumal die Hausbesitzer den Verbrauch selbst beeinflussen können. Zudem sei die Einrichtung von Fotovoltaikanlagen bei Wohnhäusern in der Regel einfacher als auf öffentlichen Gebäuden.

Die Stadt stellt gegenüber der GAL und der Öffentlichkeit dennoch klar, dass die Errichtung einer Fotovoltaikanlage auf dem Schulzentrum Weststadt derzeit geprüft werde. Dies gelte sowohl mit Blick auf die planerischen Konsequenzen für das Projekt als auch in Bezug auf die damit einhergehenden Investitionskosten. Das Ergebnis sollen die politischen Gremien nach Ende der Sommerpause diskutieren.