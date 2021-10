Es wird kräftig gegärtnert in Edingen- Neckarhausen . Zu den klassischen Kleingartenanlagen und Traditionsvereinen gesellten sich in den vergangenen Jahren neue Projekte: Der Nabu legte einen Schaugarten an, Mikrolandwirtschaft und "Freizeitfarmer" etablierten sich. Mit Letztgenannten pflegt der "Junkershof" von Silke und Georg Koch inzwischen

Es wird kräftig gegärtnert in Edingen-Neckarhausen. Zu den klassischen Kleingartenanlagen und Traditionsvereinen gesellten sich in den vergangenen Jahren neue Projekte: Der Nabu legte einen Schaugarten an, Mikrolandwirtschaft und "Freizeitfarmer" etablierten sich. Mit Letztgenannten pflegt der "Junkershof" von Silke und Georg Koch inzwischen eine Kooperation. An der Wohnanlage am Nussbaum entstand ein Gemeinschaftsgarten, in Neckarhausen ein Allmende-Garten. Der Obst- und Gartenbauverein kümmert sich um die Paten-Obstbäume an der Mannheimer Straße. Und am Wasserturm bestückt ein junges Paar Gemüsekisten aus eigenem Anbau für Abonnenten. Die RNZ stellt die einzelnen Projekte in loser Reihenfolge vor. (nip)

