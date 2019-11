Die Demonstranten trafen sich vor dem Edinger Rathaus und zogen dann zum OEG-Bahnhof. In Heidelberg nahmen sie an der großen Klima-Kundgebung teil. Foto: Pilz

Edingen-Neckarhausen. (nip) Am letzten großen, weltweiten Aktionstag der sozialen Bewegung „Fridays for Future“, die aus Greta Thunbergs Schulstreik für ein besseres Weltklima hervorgegangen ist, radelte ein zahlenmäßig durchaus ansehnlicher Tross von Edingen-Neckarhausen nach Heidelberg. „Dort haben wir uns der großen Demo angeschlossen. Das war schon etwas Großes“, sagte am Freitagvormittag Christina Reiß vom örtlichen Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) bei der zweiten Demonstration, diesmal auch unter Beteiligung der Nabu-Ortsgruppe und Rolf Stahl von den Ökostromern Edingen-Neckarhausen. Nicht ganz so groß sei im Herbst dann das Klimapaket geworden, das die Bundesregierung im September vorgestellt habe, meinte Reiß am Rathaus in Edingen weiter.

Das 1,5-Grad-Ziel sei schon nicht mehr zu halten: „Wir haben bereits eine Temperaturerhöhung in Deutschland von 1,5 Grad – das geht alles schneller, als es die Wissenschaft vorausgesehen hat.“ „Fridays for Future“ habe, begleitet und unterstützt von Wissenschaftlern, Forderungen an die Landesregierung erarbeitet und kürzlich übergeben.

Inhaltlich betreffe vieles davon auch die kommunale Ebene, meinte Reiß. Im kürzlich vorgestellten Leitbild der Gemeinde stehe die Vision „Edingen-Neckarhausen ist eine Vorzeigekommune beim Arten- und Klimaschutz“. Doch das Leitbild trägt auch die Überschrift „Edingen-Neckarhausen 2030“. Reiß sagte, die Demonstranten forderten Gemeinderat, Verwaltung und alle Bürger dazu auf, sofort mit konkreten Maßnahmen zu beginnen. Bei 14.000 Einwohnern und einer Gemarkungsfläche von 1200 Hektar sei „einiges zu tun“, sagte Bürgermeister Simon Michler, der sich zu den Demonstranten gestellt hatte. Aber die Gemeinde tue bereits einiges, kümmere sich um die Biotopvernetzung, habe Blühwiesen angelegt und ein Elektro-Auto angeschafft. Und man unterstütze zum Beispiel auch Betriebe, die ökologische Maßnahmen umsetzen wollten.

Der Bürgermeister dankte den Teilnehmern der Klima-Demo dafür, „ein Zeichen zu setzen“. Auch die beiden evangelischen Kirchengemeinden am Ort klinkten sich in die Bewegung ein, ließen ihre Glocken läuten und luden zum Gebet.

Bevor der knapp 20-köpfige Demonstrationszug zum OEG-Bahnhof lief, um zur großen Demo nach Heidelberg zu fahren, dankte Christina Reiß Organisator Roland Schwarz. Und Stephan Kraus-Vierling griff für den abschließenden und aufrüttelnden „Klima-Song“ von „Fridays for Future“ zur Gitarre.