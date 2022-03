Die Wehr war in einigen Einsätze in den letzten beiden Jahren. Hier Kommandant Stephan Zimmer beim RTP-Großbrand in Ladenburg. Repro: Kraus-Vierling

Edingen-Neckarhausen. (skv) "Alles andere als geplant" liefen die beiden Vorjahre für die Freiwillige Feuerwehr (FFW) Edingen-Neckarhausen. Wie Vizekommandant Marcus Heinze in der online gehaltenen Doppel-Hauptversammlung für 2020 und 2021 rekapitulierte, stellte die Pandemie die schnelle Truppe "vor große Herausforderungen". Vor allem die Kameradschaftspflege habe bei den gebotenen Hygieneregeln "auf der Strecke" bleiben müssen. Den hohen Ausbildungsstand und die Einsatzbereitschaft indessen schmälerten die Einschränkungen nicht. Kommandant Stephan Zimmers Jahresberichte von Bränden und anderen Ernstfällen vermittelten das mit eindrucksvollen Bildern.

Mehr als 2000 Einsatzstunden leisteten die Aktiven 2020, 2021 waren es rund 1600. Der größte Einsatz war im Mai 2020 der Großbrand beim Kunststoffhersteller RTP in Ladenburg. Wie gefährlich es dabei trotz aller Sicherheitsausrüstung, Schulung und Erfahrung werden kann, zeigte Zimmer mit Aufnahmen vom schlagartigen Durchzünden der gesamten Industriehalle. Zum Glück hatte es keine Personenschäden gegeben. Problematisch aber war die Wasserversorgung; bis zum Neckar mussten Schlauchleitungen gelegt werden. Vier Monate später waren beim Brand eines als Autowerkstatt genutzten Gewächshauses in Dossenheims Siedlung "Dossenwald" während des Einsatzes mehrere Gasflaschen explodiert. Auch das ging glimpflich ab; doch zog sich der Lösch- und Brandwach-Einsatz, wie der Kommandant unterstrich, insgesamt über "13 oder 14 Stunden" bis zum nächsten Morgen.

"Eine mysteriöse Nacht" erlebte die Wehr, als erst in der Edinger Goethestraße ein geparktes Auto brannte und nur 20 Minuten später vor einer Metallfirma in Neu-Edingen ebenfalls ein Wagen in Vollbrand stand. Als zum Kopfschütteln, entpuppte sich ein vermeintlicher "Dachstuhlbrand" in Edingen. De facto glomm es in der Regenrinne. Ein Bewohner hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, beim Rauchen am Dachfenster seine Zigarettenkippen runterzuwerfen. Und das wohl noch glühend; jedenfalls fing an diesem Abend die Kippenhalde in der Rinne Feuer.

Geholfen hatte die Wehr auch einem Baumfäller, der sich hoch oben in einer Tanne mit der Motorsäge verletzt hatte. Hingegen wohl nur ein Tagesschläfchen halten, wollte ein Waschbär. Doch wirkte er droben im Baum so in Not, dass Tierrettung und Feuerwehr gerufen wurden. Überhaupt lassen sich Art und Schwere der Fälle, wie der Kommandant versicherte, oft erst vor Ort erkennen. So etwa bei einem befürchteten Pkw-Brand, der sich als missglücktes, am Ende "materialqualmendes" Einparkmanöver in die Garage herausstellte. Umso schwerer war ein Unfall nachts mit zwei Pkw-Totalschäden an der Stahlkreuzung. Um umgestürzte Bäume oder Astbruch ging‘s bei Sturmereignissen. Wie Zimmer erläuterte, treffe man sich zur Koordinierung solcher Einsätze komplett am Edinger Gerätehaus. Dessen Infrastruktur sei zwar "miserabel", die in Neckarhausen aber "noch miserabler".

Dass die Wehr trotz aller Corona-Erschwernisse "zu jeder Zeit voll einsatzfähig war", betonte auch Vizekommandant Marcus Heinze. Und das, obwohl sie "mangels klar definierter Hinweise seitens der Politik" mit all den Pandemie-spezifischen Entscheidungen "fast ausschließlich alleine" dagestanden sei. Fast ausschließlich per Online-Übungen lief die Nachwuchsarbeit der 23-köpfigen Jugendwehr, die Jugendwart David Heid bilanzierte. Für 2022 hoffen die einschließlich Alterswehr zurzeit 123 Wehrmitglieder auf ein, so Heinze, "gesundes und zur Normalität zurückkehrendes Jahr".

Hier sei "langsam Land in Sicht", sagte Bürgermeister Simon Michler mit Dank für alles Geleistete. Derzeit 79 Aktive, das sei "eine stolze Zahl", das Hilfeleistungszentrum "unser großes Thema", mit "klarer Tendenz" zu einem reinen Feuerwehrhaus.