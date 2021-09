Von Günther Grosch

Weinheim. Fraktionsvorsitzender Günter Bäro und die Stadtverbandsvorsitzende der Freien Wählervereinigung Weinheim, Monika Springer, geben sich wenig Mühe, ihre Empörung zu verbergen. Wie bereits bei den zurückliegenden Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen tritt die Partei "Freie Wähler" auch bei der Bundestagswahl am kommenden Sonntag mit Kandidaten an.

Allerdings habe die Partei mit ihrem Vorsitzenden Hubert Aiwanger nichts mit den Freien Wählern Weinheim gemeinsam, verdeutlichen Bäro und Springer. Anlass für ihre Verärgerung sind mehrere Rückmeldungen aus der Bevölkerung zu deren Wahlverhalten im Vorfeld der Bundestagswahl. "Wir haben Euch schon per Briefwahl unsere Stimmen gegeben", hatten Bäro und Springer sowie die Geschäftsstellenleiterin der Freien Wähler, Anette Roland, in Telefonaten und persönlichen Gesprächen wieder und wieder erfahren. Dann mussten sie aufklären.

Springer engagiert sich zudem im Vorstand des Freie-Wähler-Landesverbands Baden-Württemberg, der rund 8000 Mitglieder und etwa 220 Orts-, Stadt- und Kreisverbände repräsentiert. Dieser Verband ist ein Verein, der sich für unabhängige Kommunalpolitik engagiert, er ist nicht identisch mit der Partei. "Hubert Aiwanger und seine Partei nutzen in schamloser Weise den guten Namen, den wir uns auf lokaler Ebene gemacht haben", so Springer.

Die Freien Wähler Weinheim plädierten für eine Persönlichkeitswahl und lehnten Listenwahlen ab, so die Verantwortlichen. "Wir sind gegen einen wie auch immer ausgeübten Fraktionszwang, unterliegen keiner Doktrin und stehen für eine Fokussierung auf kommunale Angelegenheiten", so Bäro. Darüber hinaus beachte die von Aiwanger geführte Partei prinzipielle Grundsätze der Freien Wähler Weinheim nicht, "die bei der politischen Gestaltung der Stadt höchste Priorität genießen", so der Fraktionsvorsitzende weiter. Seiner Auffassung nach werden auf Landes-, Bundes- und Europaebene alle politischen Forderungen durch die dort etablierten Parteien abgedeckt. Eine weitere Zersplitterung der Parteienlandschaft ist aus der Sicht der Freien Wähler Weinheim unerwünscht.

Sie fänden es "mehr als skandalös", so Bäro und Springer, dass die Partei "Freie Wähler" bei der Verabschiedung des Fluthilfe- und Infektionsschutzgesetzes im Bundesrat ein bestimmtes Abstimmungsverhalten des Freistaats Bayern erzwungen habe. "Auf Druck ihres kleineren Koalitionspartners musste sich die CSU der Stimme enthalten." Gottlob habe das Gesetz dennoch eine Mehrheit gefunden.

Die Überlegung, sich zur besseren Unterscheidbarkeit zwischen der kommunalpolitisch ausgerichteten Wählervereinigung und der zunehmend ambitioniert auftretenden Partei einen neuen Namen zu geben, habe man schnell wieder verworfen, so Bäro auf Nachfrage: "Weil wir dann nicht mehr als Freie Wähler Weinheim identifizierbar wären, unsere Historie und Identität verlieren würden".

Ein Anschluss an die Partei käme zudem auch deshalb nicht infrage, weil dies die Grundidee des langjährigen, inzwischen verstorbenen Ehrenvorsitzenden Hans Hohmann "total" verrate. "Die Freien Wähler Weinheim mit ihren aktuell 157 Mitgliedern als einer der stärksten Ortsverbände in Baden-Württemberg sind kommunal und bleiben kommunal", bekräftigte Bäro. Eine von Teilen des baden-württembergischen Landesverbandes ins Spiel gebrachte Vereinigung mit der Partei Aiwangers komme nicht infrage: "Dann würden wir nicht mehr mitmachen."