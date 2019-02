Von Günther Grosch

Weinheim. Weißer Rauch über dem Hans-Hohmann-Haus: Nach Grünen/Grün Alternativer Liste (GAL), der SPD und der Partei "Die Linke" haben am Donnerstagabend die Freien Wähler (FW) Weinheim ihre Kandidaten zur Kommunal- und Kreistagswahl nominiert. Die CDU folgt am kommenden Dienstag, 26. Februar. Die FDP hat für Donnerstag, 7. März, eingeladen. Die Weinheimer Liste (WL) könnte den Schlusspunkt am Montag, 18. März, setzen.

Der Vergleich mit dem aufsteigenden Rauch ist allerdings nur symbolisch zu verstehen. Weil keine Heizung den Saal wärmte, saßen die 45 stimmberechtigten Mitglieder sowie ein gutes Dutzend weiterer Versammlungsteilnehmer mehr oder weniger fröstelnd in ihren Jacken und Mänteln vor wärmendem Tee. Was der zeitlichen Effizienz in hohem Maße zugutekam: Nach etwas mehr als einer Stunde waren alle Wahlhandlungen im Rekordtempo abgehakt.

Die Liste der Freien Wähler weise viele bekannte Persönlichkeiten aus Weinheim und seinen Stadtteilen auf. Diese hätten sich bereits in vorangegangen Vorbereitungstreffen und Arbeitsgemeinschaften engagiert eingebracht, geizte Stadtverbandsvorsitzende Monika Springer in ihren Ausführungen nicht mit Lob: "Jeder einzelne Bewerber steht für etwas, das ihm persönlich wie im Interesse der Bürger wichtig erscheint."

Einen Seitenhieb auf die Stadt Hannover, wo man nicht mehr von Kandidaten und Kandidatinnen, sondern in geschlechtergerechter Sprache von "Kandidierenden" spricht, mochte sich Fraktionssprecher Günter Bäro nicht verkneifen. Gemeinsam habe man sich für eine Vorschlagsliste von Frauen und Männern entschieden, die "ohne ideologische Vorgaben frei denken", die Ideen und Ziele der Freien Wähler vertreten und sich hierfür engagiert einsetzen.

"Frei denken für Weinheim" lautet deshalb auch der Slogan, mit dem die Wählervereinigung für eine nachhaltige Stadtentwicklung, Schulen und Bildung, Gewerbeentwicklung und vieles andere mehr eintritt. Bäro: "Wir verfügen über Menschen, die sich in kritisch-sachlicher Sichtweise und ohne Schwarz-weiß-Denken argumentativ für das einsetzen, was sie für richtig halten, ohne die Argumente der Anderen zu verdammen."

Letztlich aber habe der mündige Wähler das letzte Wort. Dieser entscheide, wer ihn und seine Interessen im Gemeinderat vertritt. "Die Mischung macht’s", zeigte sich Bäro zugleich von der gesunden Mixtur aus Alt und Jung sowie allen Berufsgruppen überzeugt. In den Reihen der Freien Wähler stünden "Frischlinge" wie "gestandene Bewerber", die zum Teil schon zum siebten Mal kandidierten. Auch er selbst habe sich vor 20 Jahren erstmals auf der FW-Liste wiedergefunden, beschrieb Bäro seine damalige Situation: "Plötzlich war man öffentlich." "Fand Gehör" sowie "erfrischende und Mut machende Anerkennung für die eigenen Worte nicht mehr nur am Stammtisch". In diesem Sinne wünsche er den Freien Wählern und den Kandidaten "viele Wählerstimmen, um damit auch der eigenen Stimme das notwendige politische Gewicht zu verleihen".

Alt-Stadtrat Wolfgang Schäfer übernahm die Wahlleitung und führte das vorgeschriebene Prozedere routiniert und zügig durch. Sein Wunsch an die Kandidaten, auch in der Hoffnung, die bisherige Anzahl von neun Stadträten zumindest halten, wenn nicht sogar ausbauen zu können: "Dass Sie als Leuchttürme wahrgenommen werden und nicht als Glühwürmchen verlöschen."

Die öffentliche und persönliche Vorstellung der im Anschluss auf ihren vorgeschlagenen Listenplätzen jeweils bestätigten Kandidaten erfolgt im Rahmen einer "Kandidatenvorstellungs-Party" mit Mimi Grimm als musikalische Begleiterin am Donnerstag, 11. April, 19 Uhr, im Bürgersaal des Alten Rathauses.

Bereits am Wochenende, 16. und 17. März, jeweils von 11 bis 15 Uhr, wollen sich die Kandidaten per Bustour an ausgewählten Stationen in der Kernstadt und in den Ortsteilen ein Bild von der aktuellen Situation vor Ort machen.