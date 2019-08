Von Axel Sturm

Ladenburg. Heiko Freund erfuhr von seiner Wahl zum Gemeinderat auf dem Friedhof. Den pflegt der 39-jährige Gärtner mit genauso viel Hingabe wie seinen eigenen Garten. Die Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, Gudrun Ruster, informierte ihn am Montagnachmittag nach der Auszählung per Handy. "Ich habe nicht damit gerechnet und daher war die Freude über mein Wahlergebnis besonders groß", sagt Freund.

Das Einfamilienhaus steht genau neben der Friedhofsmauer. Hier ist die Geschäftsadresse der Friedhofsgärtnerei Freund, hier hat der neue Stadtrat für seinen Sohn Lenny ein kleines Paradies geschaffen. Der Vierjährige ist sein ganzer Stolz und es sieht so aus, als habe Lenny am Gärtnern ebenso viel Freude wie sein Vater. Mit Spielzeugtraktor und Kinderrasenmäher spielt er besonders gern.

Nur wenige Minuten nach der Bekanntgabe des Wahlergebnisses im Internet kam auch Freunds Frau auf den Friedhof, um ihren Mann zu beglückwünschen. "Ich habe mich so gefreut, dass es Heiko geschafft hat. Wir sind alle stolz auf ihn", sagt Tanja Freund, die ebenfalls im Betrieb arbeitet. Die Schwäbin, die in Vaihingen an der Enz aufgewachsen ist, hat sich in der Kurpfalz längst eingelebt, auch wenn sie akzeptieren muss, dass ihr Mann nur wenig Zeit für ein abwechslungsreiches Freizeitleben hat. Freunds waren noch nie im Urlaub und daran wird sich wohl auch die kommenden Jahre nicht viel ändern. Ihr kleines Paradies, das sich Freunds geschaffen haben, entschädigt aber für Vieles.

Freund ist politisch nicht festgelegt. "Ich habe schon SPD, CDU und die Grünen gewählt, eigentlich bin ich ein klassischer Wechselwähler." Was die Kommunalpolitik betrifft, kamen für ihn aber nur die Freien Wähler in Frage. "Hier spielt die Bundespolitik keine Rolle, nur die Ladenburger Themen stehen auf der Tagesordnung."

Schon vor fünf Jahren wurde Freund von der Wählervereinigung auf eine Kandidatur angesprochen, der Aufbau seines Betriebs nahm ihn jedoch sehr in Anspruch und so lehnte er ab. Weil in den vergangenen Jahren aber Dinge passiert sind, die ihn ärgerten, entschloss er sich nun, zu kandidieren. Dabei hat er noch immer wenig Zeit. "Wer was verändern will, muss auch Verantwortung übernehmen", sagt Freund.

Die Bebauung der Martinshöfe direkt neben dem Friedhof ist für ihn eine Bausünde. Ein Skandal sei es zudem, dass junge Familien in Ladenburg keine bezahlbaren Wohnungen finden, das müsse sich "schnellstmöglich ändern". Die Voraussetzungen dafür seien gut, denn das neue Gremium sei passend zusammengesetzt. "So viele junge, neue Gesichter, dazu ein junger Bürgermeister."

Große Ziele für seine Zeit im Gemeinderat hat sich Freund noch nicht gesetzt. "Ich will erst einmal lernen und die Mechanismen der Kommunalpolitik kennenlernen." Wichtig ist für ihn neben der Wohnungspolitik die Sauberkeit in der Stadt. So wie auf dem Friedhof müsste es überall sein, das Grüngelände im Westen der Stadt sei ein echtes Kleinod. Bescheiden wie er ist, erwähnt Freund nicht, dass er dafür hauptverantwortlich ist. Auch das Sichtbarmachen des historischen Erbes der Stadt ist ihm wichtig. Was den Tourismus betrifft, ist Freund zurückhaltend. "Noch mehr Tourismus würde unsere Stadt überfordern."

Trotz des zusätzlichen zeitlichen Aufwands stehen bei Freund seine Familie und der städtische Friedhof weiter im Vordergrund. Die Organisation des Kindergeburtstags seines Sohnes Lenny, zu dem schon mal 15 Kinder in den Garten kommen, ist ihm wichtig. Mit seiner Frau Heavy Metal zu hören, soll weiter möglich sein. Ihm ist trotzdem bewusst, dass seine neue Aufgabe viel Zeit verschlingen wird. "Wenn ich in die Sitzungen gehe, ist Lenny bereits im Bett", sagt Freund. So wird er trotz der Ratsarbeit seinen Sohn nicht weniger sehen als vorher auch.