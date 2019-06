Von Philipp Weber

Weinheim. Den Weg zum Fußball hat Kathrin Kippenhan in Ritschweier gefunden. "Ich bin dort mit zwei Brüdern und fünf Cousins aufgewachsen", so die 21 Jahre alte Studentin, Ex-Weinprinzessin und Mittelfeldspielerin: "Wir haben draußen gekickt, Alt und Jung machten mit." So hatte sie die Angst vor hohen Bällen und Gegenspielerinnen längst abgelegt, als sie 2009 in eine Nachwuchsmannschaft der Sportgemeinde (SG) Hohensachsen eintrat: "Ich wurde dort erst mal als Abwehrspielerin eingesetzt", erzählt sie und lacht.

Der SG ist sie bis heute treu geblieben. Mittlerweile spielt sie im Ersten Damenteam, beackert das rechte Offensivmittelfeld oder hilft im Sturm aus. Aktuell läuft es gut: Das Team erreichte in der zu Ende gegangenen Landesliga-Spielzeit Platz zwei. Nur die Spielgemeinschaft Mannheim/Ladenburg schnitt stärker ab. "Die Landesliga ist im Frauenfußball aber der untere Level, jedenfalls in Baden-Württemberg", übt sich die Fußballerin in sympathischer Bescheidenheit.

In der Sportgemeinde trainierte sie im Spieljahr 2013/14 die Bambini, hier absolvierte sie ihr Freiwilliges Soziales Jahr. In dessen Verlauf sie vor allem in der Schriesheimer Öffentlichkeit stand: Ende Februar 2016 wurde die Hohensachsenerin Katrin Hartmann zur Weinkönig gekrönt. Kathrin Kippenhan stand ihr als eine von zwei Prinzessinnen zur Seite. Damit stammten zwei Drittel des Hoheiten-Trios aus Weinheim - eine sehr ungewöhnliche Besetzung. "Die Wochenenden waren voller als sonst", erinnert sich die Ex-Prinzessin. Manchmal war sie gezwungen, Prioritäten zu setzen. Die SG musste bei weniger wichtigen Spielen ohne sie auskommen. "Es gab auch Tage, an denen ich von einem Termin mit den Hoheiten direkt zum Fußball gefahren bin."

Fußballerin Kathrin Kippenhan. Foto: Kreutzer/zg

Sie hat das Jahr als Schriesheim-Repräsentantin in guter Erinnerung behalten, trotz gelegentlichem Freizeitstress. Die Krönungen, die Fahrt nach Uzès, der Austausch mit anderen Hoheiten aus der Region: Es sei ein schönes Jahr gewesen. Wenig später machte sie den Sport zum Beruf: 2017 trat sie ein Duales Studium im Bereich Fitnesstraining an. Ihre Arbeitsstelle: das Hector Sport-Centrum der TSG Weinheim. Auch hierauf war sie vorbereitet: Als Jugendliche hatte sie eine Oberflockenbacher Hip-Hop-Tanzgruppe unterstützt, später entdeckte sie die Disziplin CrossFit für sich. Sie hat auch wieder ein "Traineramt": Sie betreut den Nachwuchs in der Fußballschule der TSG.

"Wenn ich Zeit habe, schaue ich bestimmt mal rein", sagt sie zum Start der Fußball-WM der Frauen am Samstag. Ansonsten verfolge sie eher den Herrenfußball, vor allem Bundesliga und Champions-League. Wie jeder gute Fußballfan erträgt sie dabei auch Misserfolge: Kathrin Kippenhan zählt zu den leidensfähigen Anhängern des VfB Stuttgart. "Ich verfolge aber auch die Teams, die näher an Weinheim liegen, etwa Hoffenheim oder Frankfurt", erzählt sie.

Ansonsten sagt sie zum Herrenfußball das, was viele weibliche Kicker sagen: "Die Männer verdienen in diesem Sport viel mehr und sie bekommen deutlich mehr mediale Aufmerksamkeit." Das zeige sich auch in Weinheim-Hohensachsen, wo die Lokalpresse meist schon montags über die Wochenendspiele der Herren berichte. Die Spiele des Damenteams kämen meist später dran und würden kürzer abgehandelt.

Prinzipiell werde der Frauenfußball aber genauso geachtet wie jeder andere Sport, findet Kathrin Kippenhan.