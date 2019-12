Von Joachim Hofmann

Edingen-Neckarhausen. „Die Vorstandschaft des Kultur- und Heimatbundes freut sich ganz besonders, dass die Schau wieder in Edingen-Neckarhausen stattfindet“, begrüßte Wolfgang Ding die Gäste der Vernissage zur 30. Bezirksfotoschau von dreizehn teilnehmenden Vereinen im voll besetzten Großen Saal des Schlosses Neckarhausen. Die Organisation dieser Veranstaltung habe nun bereits zum fünften Mal in den Händen der Fotogruppe des Vereins gelegen, die damit auch ihre Verbundenheit zu den Fotofreunden im Deutschen Verband für Fotografie (DVF) und der Region zum Ausdruck brächten, so Ding.

Seit Gründung der Fotogruppe im Jahr 1963 habe sich die Fotografie grundlegend verändert. Waren am Anfang nur wenige mit dem Fotografieren beschäftigt, so werde heute zu jeder passenden oder unpassenden Gelegenheit mit dem Handy fotografiert und das Ergebnis überallhin verbreitet.

Umso wichtiger sei das Wirken der Fotofreunde geworden, so Ding. Hier würden nach wie vor wertvolle dokumentarische und kreative Motive auf höchstem künstlerischem und technischem Niveau fotografisch festgehalten. Das Archiv der Fotogruppe sei für das kommunale und kulturelle Leben der Gemeinde von unschätzbarem Wert. „Besonders hervorheben möchte ich, dass die Fotogruppe ihr Hobby nicht nur als persönliche Freizeitbeschäftigung betreibt, sondern dieses oft sehr zeitaufwendige Engagement in der Gesellschaft einbringt“, sagte Ding.

Er sei neidisch auf die große Anzahl an ausstellenden Vereinen, die die Fotogruppe zusammen bekommen habe, sagte Wolfgang Exler, Vorsitzender des DVF-Landesverbands. „Das hätten wir Zuhause in Stuttgart nicht hingebracht.“ Er zeichnete darauf den Leiter der Fotogruppe, Hermann Graß, mit Urkunde und Medaille des Verbandes aus.

Im kommenden Jahr werde die Foto-Ausstellung zur Kerwe ihr 50. Jubiläum feiern, kündigte Graß schon die nächste große Veranstaltung an. „Warum tun wir uns den Stress an?“, fragte er, „weil wir unser Hobby aus Leidenschaft betreiben.“

In der Ausstellung im Schloss zeigen 110 Fotografen aus der Region 220 Fotos, schon das Aufhängen der Bilder in den sonnenbestrahlten Ausstellungsräumen sei inspirierend gewesen, so Graß. „Neckarhausen – das Paris am Neckar“ sei ihm dabei spontan in den Sinn gekommen. Die gezeigten Aufnahmen stellten in verschiedenen Themenbereichen nicht nur das Motiv, sondern auch Emotionen dar, so Graß, und Foto, Kunst und Malerei würden an mancher Stelle verschmelzen.

Eng wurde es anschließend in den Ausstellungsräumen im Nordflügel des Schlosses, die eingangs von den Bildern der Fotogruppe eingerahmt wurden. „Alles mögliche zerdeppert“ hätten die Fotografen der gastgebenden Fotogruppe Edingen-Neckarhausen auf ihrem Weg zum perfekten Bild, erklärte Vizevorstand Rainer Ludat. Dabei habe man unter dem Thema „1,2,3 – Schuss“ in einer Black Box beim Zerstören von gefüllten Gläsern, Luftballons und anderem mehr eine mächtige Schweinerei angerichtet. Herausgekommen sind eine Reihe sehenswerter Ultra-Zeitlupe-Shots.

„Wir sind hier mit 15 Bildern zu den Themen Stadtansichten und Natur vertreten“, sagte Wolfgang Luppe vom Fototreff in Ladenburg. Neun Fotografen haben ihre persönlichen Eindrücke real und abstrakt aufs Bild gebannt. Andere widmeten sich beeindruckenden Naturaufnahmen oder künstlerischen Bildkompositionen.

Info: Die 30. Bezirksfotoschau der Fotogruppe Edingen-Neckarhausen im Schloss Neckarhausen ist noch am Samstag, 7. Dezember, 14 bis 18 Uhr, und Sonntag, 8. Dezember, 11 bis 18 Uhr, zu sehen.

