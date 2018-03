Hirschberg-Leutershausen. (ans) Jetzt steht es fest: "Anfang oder Mitte November wird die Gemeinde Hirschberg in ihrer Anschlussunterbringung 47 Personen aufnehmen", sagte die Sprecherin des Landratsamts, Silke Hartmann, gestern der RNZ. Woher die Flüchtlinge, die in der Containeranlage in der Ladenburger Straße leben werden, kommen und ob es sich um Einzelpersonen oder Familien handelt, könne sie noch nicht sagen. "Das wird immer kurzfristig entschieden", so Hartmann. Es würde jedoch darauf geachtet, dass die Flüchtlinge aus dem Umkreis kämen, in diesem Fall aus dem nördlichen Rhein-Neckar-Kreis.