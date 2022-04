Von Philipp Weber

Weinheim. Für 26 Waisenkinder und ihre 13 Begleiter ist die Flucht am Montag im Morgengrauen zu Ende gegangen. Sie waren aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine nach Deutschland gebracht worden. Nun zogen sie in die frühere Jugendherberge in der Weststadt ein. Das gab der Rhein-Neckar-Kreis am Montagmittag bekannt. Der Mitteilung zufolge freuen sich die Behörden über die große Hilfsbereitschaft, die das seit längerer Zeit angekündigte Kommen der ukrainischen Kinder in der Region ausgelöst hat. Es wird aber darum gebeten, vorerst von Besuchen in der Herberge abzusehen.

> Die Ankunft: Die Kinder und Jugendlichen sind zwischen 4 und 17 Jahren alt. Vertreter des Landratsamts haben sie in Empfang genommen. Im Verlauf des Vormittags kamen Erster Landesbeamter Stefan Hildebrandt und Oberbürgermeister Manuel Just in die Einrichtung, um die Ukrainer kurz zu begrüßen. Die Gesundheits- und Ordnungsdezernentin des Kreises, Doreen Kuss, hatte sich bereits am Donnerstag vergangener Woche ein Bild von den Aufenthaltsbedingungen in dem Herbergsgebäude gemacht. Während der Kreis als Betreiber der Flüchtlingsaufnahme fungiert, stellt das Deutsche Jugendherbergswerk (DJH) das Gebäude. Die Stadt hat die Verantwortung für die Ertüchtigung des Hauses übernommen, das eigentlich kurz vor dem Abriss stand.

> Wie aus einer Idee Wirklichkeit wurde: Die Initiative, das in den 1970er-Jahren erbaute Gebäude in eine adäquate Unterbringung für Waisenkinder umzuwandeln, geht auf einen kurpfälzisch-bayerischen Kontakt zurück: Die Weinheimerinnen Sigrid Daffinger und Lokalpolitikerin Stella Kirgiane-Efremidou unterhalten einen Kontakt zu einer Ärztin, die in München lebt und aus der Ukraine stammt. Nachdem die Idee an die Stadt gelangt war, übernahmen die Behörden die Organisation der humanitären Hilfsaktion – sowohl auf deutscher als auch ukrainischer Seite. OB Just und Erster Bürgermeister Torsten Fetzner kontaktierten das DJH, das das Gebäude freigab. Fetzner tauschte sich noch letzte Woche in einem Online-Meeting mit Valentyna Zozulia vom Präsidialamt der Ukraine aus. Der Bürgermeister bestätigte, dass die Jugendherberge bereitsteht.

> Was engagierte Bürger in der Krise leisten – ein Auszug: Fetzners "Go!" wäre ohne die Hilfe von Weinheimer Handwerksbetrieben kaum möglich gewesen. Sie ließen andere Aufgaben stehen und liegen, um bei der Ertüchtigung der Herberge zu helfen. Nicht ohne Erwähnung bleiben sollte, dass unter anderen Mitglieder der Weststadtvereine Pro West und Philia Willkommenstaschen für Kinder und Betreuer zusammengestellt haben. Sie füllten die Tachen mit kleinen Geschenken wie Obst und Süßigkeiten, Mitarbeiter des Kreises übernahmen die Verteilung. Außerdem haben rund 20 Ehrenamtliche – darunter Mareike Merseburger, ebenfalls Lokalpolitikerin – gespendete Bettwäsche sortiert und alle 129 Betten der Herberge bezogen. "Was nicht gebraucht wird, lassen wir zum Wechseln da", so Kirgiane-Efremidou. All dies solle den Angekommenen signalisieren, dass man an sie denkt.

> Was mit den freien Betten in der Jugendherberge passiert: Während die Ideengeberinnen annehmen, dass weitere Kinder und Betreuer in der Herberge ankommen könnten, will der Kreis noch nichts bestätigen. "Ob noch weitere Menschen in die Jugendherberge einziehen, können wir aktuell nicht sagen. In den nächsten Tagen steht erst einmal kein neuer Transfer dorthin im Raum – aber das kann sich in der gegenwärtigen Lage schnell ändern", so ein Sprecher des Kreises.

> Warum man die Kinder nun in Ruhe lassen sollte: "Alle, ob Kinder oder Begleitpersonen, haben eine sehr lange und anstrengende Reise hinter sich. Sie müssen erst einmal zur Ruhe und zu Kräften kommen", so Landrat Stefan Dallinger. Daher bittet er die ehrenamtlich Helfenden, deren Engagement sehr geschätzt werde, von Besuchen in der Jugendherberge abzusehen. "Wir bitten um etwas Geduld und Vertrauen, es wird die Stunde kommen, wenn die Ehrenamtlichen wieder dringend gebraucht werden", sagt OB Just dazu. "Die Kinder und Jugendlichen kommen aus einem Kriegsgebiet. Man muss zunächst untersuchen, inwieweit sie traumatisiert sind und in welche Zuständigkeiten sie fallen. Das ist alles andere als profan", so Krigiane-Efremidou. Wenn die Zeit reif ist, wollen sie und weitere Helfende möglicherweise Spielzeug für kleinere Kinder organisieren. Denn die jetzige Einrichtung der Jugendherberge kommt eher den Interessen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen entgegen: "Wir freuen uns sehr, dass nun zumindest ein Teil der Kinder und Jugendlichen da ist", so Kirgiane-Efremidou.

> Was mit Halle und Bürgersaal in Sulzbach geschieht: Die Sporthalle und der Bürgersaal in Sulzbach waren unter anderem mit Stockbetten versehen worden, weil man Grund zur Annahme hatte, die Waisenkinder kämen vor der Bereitstellung der Jugendherberge. Laut Ortsvorsteher Frank Eberhardt bleiben die Betten nun aber stehen und die Willkommensbilder von Grundschülern hängen. Der Grund ist, dass mit der Zuweisung weiterer Geflüchteter von den Erstaufnahmestellen des Landes in die Zuständigkeit des Kreises gerechnet wird. Die Halle soll als provisorische Unterbringung in Bereitschaft bleiben. Diese Veränderung sei im Ort wohl noch nicht ganz angekommen, so Eberhardt. Angesichts des Geschehens in der Ukraine geht er jedoch davon aus, dass die Solidarität erhalten bleibt.