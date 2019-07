Weinheim. (web) „Flächenbrand klein“ lautete zunächst der Funkspruch, mit dem die Feuerwehrkräfte der Abteilung Stadt am Dienstagnachmittag in das Gewann Altau beordert wurden. Auf einem der Felder im Nordwesten der Weinheimer Gemarkung war es bei Mäharbeiten zu einem Flächenbrand gekommen, der sich rasch auszubreiten drohte.

Schon von Weitem sei eine große Rauchsäule zu sehen gewesen, die über den Feldern gen Himmel stieg, beschreibt Feuerwehrsprecher David Kunerth in einem ausführlichen Einsatzbericht die Situation: „Schnell stellte sich heraus, dass sich die Einsatzstelle unweit der Weidsiedlung befand – und dass sich das Feuer rasch auf eine Größe von gut drei Hektar ausbreitete.“

Geländegängige Fahrzeuge aus dem Odenwald

Aufgrund dieser alarmierenden Erkenntnis zog die Feuerwehr weitere Kräfte der Abteilung Stadt, aber auch aus Oberflockenbach, Rippen- und Ritschweier hinzu. Letztere können aufgrund der topografischen Lage im Odenwald geländegängige Tanklöschfahrzeuge vorhalten. Um Wasser an den Rand der Felder zu bringen, wurde der „Abroll-Behälter Löschmittel“ der Abteilung Stadt, der immerhin 8000 Liter fasst, an die Einsatzstelle transportiert.

Doch es zeichnete sich rasch ab, dass dies nicht ausreichen würde, weshalb die Freiwillige Feuerwehr Viernheim mit einem weiteren Tanklöschfahrzeug und einem „Abroll-Behälter Tank“ mit 10 000 Liter Wasser zur Einsatzstelle gerufen wurde. Neben den hessischen Nachbarn hatten die Weinheimer Retter auch noch den Zufall auf ihrer Seite: In der Nähe befand sich gerade das Kanalreinigungsfahrzeug einer Privatfirma, das weitere 10 000 Liter Wasser aufbieten konnte.

„Etwa anderthalb Stunden und circa 50 000 Liter Löschwasser später war das Feuer soweit gelöscht, dass die Einsatzkräfte alle Fahrzeuge wieder auftanken und einsatzbereit machen konnten“, so Feuerwehrsprecher Kunerth.

Seine Bilanz des Einsatzes: Rund 40 Kräfte und 14 Fahrzeuge waren beteiligt. Die länderübergreifende Zusammenarbeit mit der Feuerwehr aus Viernheim funktionierte tadellos. „Ein Dank gilt auch der Viernheimer Industrieentsorgungsfirma Hoock, deren Mitarbeiter unkompliziert und schnell große Mengen Wasser aus dem Kanalreinigungsfahrzeug zur Verfügung stellten.“ Die Ursache des Brandes ist weiter unklar. Ralf Mittelbach, Stadtkommandant der Feuerwehr Weinheim, gibt indessen Tipps, wie große Flächenbrände zu verhindern sind. Er warnt nicht nur vor Zigaretten im Freien oder vor Glasflaschen auf sonnenbeschienen Flächen; er fordert angesichts der momentanen Hitzewelle auch dazu auf, schon bei kleineren Bränden sofort die Feuerwehr zu informieren. Denn Flächenbrände können sich sehr schnell ausbreiten.

Update: Mittwoch, 24. Juli 2019, 19.20 Uhr

Weinheim. (web) Rund 4000 Quadratmeter Feldfläche sind am Dienstagnachmittag in der Nähe der Weinheimer Weid-Siedlung in Brand geraten. Laut Polizei brach das Feuer um kurz nach 15 Uhr bei Mäharbeiten auf einem Feld zwischen dem Segelflugplatz und der Autobahn A5 aus.

Die Rauchsäule war weithin sichtbar. "Das war deutlich mehr als ein paar brennende Strohballen", sagte Feuerwehrsprecher Ralf Mittelbach im Gespräch mit der RNZ. Die Löscharbeiten hätten sich bis 17 Uhr hingezogen, endgültig beendet war der Einsatz erst um 17.30 Uhr.

Mehrere Weinheimer Feuerwehrabteilungen sowie die Wehr aus dem benachbarten Viernheim rückten mit 45 Kräften an. Dabei kamen unter anderem die geländegängigen Löschfahrzeuge und Tankfahrzeuge der Odenwaldabteilungen zum Einsatz. Auch die Feuerwehr Viernheim steuerte einen Abroll-Behälter für Löschmittel bei. Um das brennende Stroh auseinanderzuziehen, kamen weitere schwere Fahrzeuge zum Einsatz. Die genaue Brandursache ist noch unklar. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Die Polizei ermittelt.

Update: Dienstag, 23. Juli 2019, 17.50 Uhr