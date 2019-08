Von Axel Sturm

Ladenburg. "So darf das nicht weitergehen", schimpft ein Leser vor wenigen Tagen und meint damit die Hochzeits-Feuerwerke an den Wochenenden auf dem Rosenhof. "Wenn die Schriesheimer ihr Mathaisemarkt-Feuerwerk abschießen, habe ich keine Probleme. Aber die Hochzeits-Feuerwerke, die jedes Wochenende zu hören sind, belasten die Bewohner der Oststadt sehr", sagt der Mann, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. Er ist der RNZ jedoch bekannt. Auch seinen Nachbarn "stinkt es gewaltig".

Regelmäßig freitags und samstags starten kurz nach 23 Uhr die Feuerwerke. Das sei eine Lärmbelästigung, die "inakzeptabel" sei. Er ärgert sich auch wegen der Feinstaubbelastungen, die die Feuerwerke verursachen. "Alle reden von der Umweltbelastung und in Ladenburg werden in der Hochzeitssaison mindestens 50 Feuerwerke abgeschossen." Wie könne eine derartige Zahl an Feuerwerken genehmigt werden, fragt er. "Meinem Sohn wird verboten, mit seinem Diesel die Innenstädte zu befahren."

Auch dem Hundebesitzer Peter Jänner ist die Häufigkeit der Feuerwerke an den Wochenenden aufgefallen. Es sei ein Thema unter den Hundehaltern, denn manche Tiere werden durch das Geknalle aufgeschreckt. "Eine Hundebesitzerin hat mir erzählt, dass sich ihr Hund immer unter dem Küchentisch verstecke, wenn er das Geböller an den Wochenenden hört", erzählt Jänner. Sein Hund habe sich mittlerweile daran gewöhnt.

Den Ladenburger Grünen, die als klare Sieger aus der Kommunalwahl hervorgingen, ist das Problem mit der hohen Zahl der Feuerwerke bewusst. Fraktionssprecher Max Keller hat bereits vor Monaten in einer Gemeinderatssitzung auf das Problem hingewiesen. Eine Antwort von der Verwaltung hat Keller bisher nicht erhalten. "Wir Grünen wollen keine Spaßverderber sein an einem Hochzeitstag", sagt Keller, "aber auch wir finden, die Anzahl der Feuerwerke ist zu viel."

Der Grünen-Sprecher fordert klare Regeln. Es könne nicht angehen, dass sich Bürger durch die Feuerwerke belästigt fühlen. Keller weist im Gespräch mit der RNZ auch auf die Vogelbrutzeiten hin, während derer das Abbrennen von Feuerwerken verboten sein müsste. Im Park des Rosenhofs mit seinem alten Baumbestand brüten zahlreiche Vögel, die keinesfalls gestört werden dürfen.

Zudem verändert sich das Klima, es gibt immer mehr trockene und heiße Tage. Es sei ein Risiko, Feuerwerke im Sommer abzubrennen, sagt Keller. Durch den Funkenflug könnten Feldflächen in Brand geraten. Wegen der Funkenentwicklung beim Grillen hat die Stadt zum Beispiel ein Grillverbot für die Fährwiese ausgesprochen. Im Gutshof wird währenddessen munter weiter geknallt.

Immer mehr Städte verzichten inzwischen auf das Abbrennen von Feuerwerken. Das Seenachtfest in Konstanz wird zukünftig ohne Feuerwerk stattfinden, auch die Seebäder an der Nord- und Ostsee verzichten bei ihren Sommerfesten darauf.

Die Bundesregierung hat einem generellen Verbot von Silvesterfeuerwerk zwar eine Absage erteilt, aber noch 2019 soll eine verschärfte Bundesimmissionsschutzverordnung in Kraft treten, um die Feinstaub- und Stickoxidbelastung, die durch das Abbrennen von Feuerwerkskörpern entstehen, zu reduzieren. In der Ladenburger Altstadt darf aus Brandschutzgründen auch an Silvester kein Feuerwerk abgebrannt werden.

Auch die Verwaltung hält es für erforderlich, dass der Waldbrand-Gefahrenindex im Auge behalten wird. Bürgermeister Stefan Schmutz ließ über seine Sprecherin Nicole Hoffmann mitteilen, dass der Feinstaub bei kleineren Feuerwerken aber zu vernachlässigen sei. Zudem liege die Feinstaubbelastung in Ladenburg generell "sehr deutlich unter den Grenzwerten". Hoffmann teilte auch mit, dass der Verwaltung keine Beschwerden wegen der Feuerwerke vorlägen. Es werde aber geprüft, ob Ausnahmegenehmigen beim zuständigen Ordnungsamt für das Abbrennen von privaten Feuerwerken der sogenannten Kategorie F2 beantragt wurden.

Dabei handelt es sich um Feuerwerke, die von Menschen abgebrannt werden dürfen, die nicht zu Pyrotechnikern ausgebildet sind, aber volljährig sein müssen. Die Prüfungsergebnisse kann die Stadtverwaltung allerdings erst Anfang September mitteilen, sagt Hoffmann.

Der Inhaber des Gutshofs, Moritz Müller, bestätigt der RNZ, dass das Feuerwerk-Paket von Brautpaaren gerne gebucht wird. Der Unternehmer hat sich jedoch schon länger Gedanken gemacht, wie der Wunsch seiner Gäste mit einer nachhaltigen Konzeption in Einklang gebracht werden kann. Für den Hochzeitsfest-Baustein Feuerwerk sind zwar die beauftragten Pyrotechnik-Firmen zuständig, aber seine Mitarbeiter wiesen die Brautpaare darauf hin, geräuscharmes Feuerwerk zu buchen, sagt Müller.

Immer öfter gebucht wird das "Musikfeuerwerk". Dabei handelt es sich nicht um ein Hochfeuerwerk, sondern um ein sogenanntes Klangfeuerwerk. Zu ausgewählter Musik wird im Takt ein Feuerwerk gezündet. Lautes Geknalle werde so vermieden, sagt Müller: "Ich nehme die Hinweise der Anwohner sehr ernst und wir werden die Angelegenheit intern besprechen."