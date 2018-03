Weinheim. (zg/ans) Die Feuerwehrabteilungen in Weinheim waren am Wochenende bei zahlreichen und ganz unterschiedlichen Einsätzen stark gefordert.

So ging zwischen Heiligkreuz und Rittenweier am Freitagnachmittag nichts mehr. Ein großer Baum war aus unbekannter Ursache umgestürzt, in die Baumkrone eines weiteren Baums geflogen und dann auf der L 596 liegen geblieben. Zwischen 14.30 und 17.30 Uhr war dadurch die Fahrbahn blockiert.

Die Abteilung Rippenweier rückte zur Einsatzstelle mit Kettensägen aus, um den großen Baum zu zersägen. Da auch die Leitplanke beschädigt wurde, forderte man die Straßenmeisterei nach. Die Polizei sicherte die Einsatzstelle und leitete den Verkehr über Heiligkreuz nach Rippenweier um. Da die Krone des noch stehenden Baums so schwer beschädigt war und teilweise große Äste herunterhingen, musste auch dieser gefällt werden.

Am Samstagmorgen alarmierte die Leitstelle Rhein-Neckar die Abteilung Lützelsachsen-Hohensachsen zu einem Wasserschaden in die Sommergasse. Dort quoll Wasser zwischen der Fahrbahn und dem Gehweg hervor. Die umliegenden Häuser wurden auf Wassereintritt kontrolliert. Nachdem hier nichts festgestellt wurde, musste die Feuerwehr nicht tätig werden. Die Einsatzstelle wurde an die Stadtwerke Weinheim übergeben.

Gestern Morgen liefen dann fast zeitgleich zwei Brandmeldealarme kurz nach 7 Uhr ein. Zunächst wurde die Abteilung Lützelsachsen-Hohensachsen mit der Abteilung Stadt zu einem Feueralarm in die Gemeinschaftsunterkunft in der Eisleber Straße gerufen. Parallel dazu lief ein weiterer Feueralarm in der Gemeinschaftsunterkunft Freiburger Straße ein.

Die Feuerwehr rückte mit der Drehleiter in die Ofling zur Eisleber Straße aus. Im ersten Obergeschoss war Brandgeruch wahrnehmbar. Ein Trupp unter Atemschutz erkundete den betroffenen Bereich. Es stellte sich heraus, dass Essen in einem Backofen verbrannt war. Die Einsatzstelle wurde gelüftet und die Anlage zurückgestellt. Während in der Ofling erkundet wurde, war auch die Abteilung Stadt mit zwei Löschfahrzeugen und der neuen Drehleiter in die Freiburger Straße auf Erkundung. Auch hier hatten die Rauchmelder im Küchenbereich ausgelöst.

"Trotz der akustischen Warneinrichtungen war das Gebäude wieder nicht geräumt", schreibt dazu Stadt-Abteilungskommandant Ralf Mittelbach. Auch die Aufforderung des Sicherheitsdienstes, das Gebäude zu räumen, sei nicht ernst genommen worden. Die Feuerwehr stellte keinen größeren Schaden fest. Auch hier war ein Essen im Backofen der Auslöser.

Das Sicherheitspersonal wurde wiederholt aufgefordert, "die dringend notwendige vorbeugende Brandschutzaufklärung sicherzustellen". Damit könnten Fehlalarme im Interesse der ehrenamtlichen Einsatzkräfte verhindert werden und sich die Bewohner im Brandfall richtig verhalten, so Mittelbach.