Allein zwischen Januar 2017 und Oktober 2018 rückte die Feuerwehr 39 Mal zur Gemeinschaftsunterkunft in der Freiburger Straße in Weinheim aus. Trotz einer Schulung der Bewohner werden die Einsatzkräfte immer noch ein- bis zweimal im Monat dorthin alarmiert. Foto: Feuerwehr

Von Annette Steininger

Weinheim. Es war ein Brandbrief, der für Aufsehen sorgte: Die Freiwillige Feuerwehr Weinheim ärgerte sich vor gut einem Jahr in einem Facebook-Post über die zahlreichen Fehlalarme in Flüchtlingsunterkünften. Und sie fühlte sich allein gelassen von den Verantwortlichen des Rhein-Neckar-Kreises. Zwar hat sich jetzt etwas getan, aber aus Sicht der Wehr sind die unnötigen Einsätze noch zu häufig.

Ein Rückblick: Allein zwischen Januar 2017 und Oktober 2018 rückte die Feuerwehr 39 Mal zu einer Gemeinschaftsunterkunft in der Freiburger Straße aus. Davon waren mindestens 90 Prozent Fehlalarme, wie Stadtabteilungskommandant Ralf Mittelbach damals sagte. Die Ursache ließ sich dann oft nicht mehr nachvollziehen. Es sei aber in der Vergangenheit schon öfter angebranntes Essen gewesen. Absolut kein Verständnis hatte der Abteilungskommandant zum damaligen Zeitpunkt dafür, dass die Bewohner nicht darüber aufgeklärt werden, was alles zum Auslösen von Rauchwarnmeldern führen kann. Mehrfach gab es Schulungsangebote für die dort tätigen Kreismitarbeiter seitens der Feuerwehr.

Doch erst mal passierte nichts. Im Februar dieses Jahres fand dann laut Rhein-Neckar-Kreis eine Schulung der Bewohner in der Unterkunft durch die Feuerwehr statt. Dadurch sei es zu deutlich weniger Fehlalarmen gekommen, heißt es aus dem Ordnungsamt.

Das klingt bei Mittelbach aber anders: "Die Schulung hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht", bilanziert der Abteilungskommandant. Zwar seien die Einsatzzahlen bei der Flüchtlingsunterkunft etwas zurückgegangen, aber die Fehlalarme dort seien immer noch zu häufig. Ein- bis zweimal im Monat würde die Feuerwehr nach wie vor dorthin ausrücken. "Jeder unnötige Einsatz tut weh", sagt Mittelbach.

Oft machen sich die Menschen nicht bewusst, dass die Feuerwehrleute ehrenamtlich ausrücken, ihr Arbeitgeber sie für den Einsatz freistellen und die Familie auf sie verzichten muss. "Es ist leichter, dafür Verständnis zu bekommen, wenn es eben nicht der zehnte Fehlalarm ist, sondern ein wirklich sinnvoller Einsatz, bei dem wir mitunter Leben retten", erklärt der Stadtabteilungskommandant. Die hohen Einsatzzahlen belasten, zudem ist das Ausrücken der Wehr mit Kosten verbunden. Alle Fehlalarmierungen werden dem Kreis in Rechnung gestellt.

Mit der Behörde würde sich Mittelbach eine bessere Zusammenarbeit wünschen. Als die Wehr beispielsweise vor einiger Zeit in der mittlerweile geräumten Flüchtlingsunterkunft in der Eisleber Straße eine defekte Brandmeldeanlage festgestellt habe, sei die Haustechnik einfach nicht vorbeigekommen, moniert der Stadtabteilungssprecher.

Dazu äußerte sich der Kreis nicht, aber dafür zum weiteren Vorgehen: Mit der Feuerwehr sei abgesprochen, dass weitere Übungen vor Ort stattfinden sollen, um die Bewohner entsprechend zu schulen beziehungsweise auf die Gefahren hinzuweisen. Das Ordnungsamt werde diesbezüglich mit der Feuerwehr erneut einen Termin vereinbaren.

Ein kleiner Hoffnungsschimmer. Trotz allen Ärgers will Mittelbach die Rauchmelder generell keinesfalls verteufeln. "Sie sind sehr wichtig", betont der Abteilungskommandant. In 80 Prozent der Fälle gebe es schließlich wirklich einen Grund für das Auslösen. Im Zweifelsfall rettet der Rauchmelder sogar Leben.