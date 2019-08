Von Annette Steininger

Hirschberg. Bei Kommandant Peter Braun klingelte gestern laufend das Telefon. Auch der Polizeiposten Schriesheim rief ihn an. Denn wohl alle Kontakte, die die Feuerwehr bei ihrem GMX-Account gespeichert hatte - Ämter, Firmen, Mitglieder und Pressevertreter - erhielten eine mysteriöse E-Mail mit einem Geldgesuch von Braun, der sich angeblich in der Ukraine aufhalten würde.

Die RNZ, der ebenfalls das Schreiben zuging, erreichte den Kommandanten aber im Hilfeleistungszentrum beim Schreiben von Einsatzberichten. Und er bestätigte, was auch die vielen Rechtschreibfehler in der Mail schon vermuten ließen: "Unser E-Mail-Konto wurde offenbar gehackt."

Das Perfide an der Masche: Die Verbrecher setzten nicht nur den Namen des Kommandanten unter die gefälschte Mail, sondern gaben auch noch als Absendernamen Jochen Dörsam an, der tatsächlich Administrator für den Feuerwehr-Account ist.

Dass es sich um einen Betrugsversuch handelt, ist aber auch an der Absenderadresse erkennbar. So lautet nämlich die korrekte Adresse der Hirschberger Feuerwehr: ff-hirschberg@gmx.de. Die Betrüger nutzten aber zum Verschicken die Adresse ff-hirschberg@t-online.de, die die Kameraden aber nicht nutzen.

Die Feuerwehr hat umgehend reagiert. Der stellvertretende Kommandant Olaf Sebastian änderte sofort das Passwort. "Das Vorherige war aber eigentlich sicher", sagte er der RNZ. Auch auf Facebook veröffentlichte er einen Hinweis. Außerdem erging an alle noch bekannten Kontaktadressen ein Hinweis, dass es sich um Spam-Mails handele. "Wir haben uns erst noch amüsiert, aber als uns das Ausmaß des Ganzen bewusst wurde, war Schluss mit lustig", sagt Sebastian. Denn alle Kontaktadressen und sämtliche Mails waren verschwunden. Wer wieder in den Verteiler aufgenommen werden will, sollte sich daher an ff-hirschberg@gmx.de wenden. Ob die Feuerwehr Anzeige gegen Unbekannt erstatten wird, steht laut Kommandant Peter Braun noch nicht fest.

Die Polizei rät dazu, wie Sprecher Dennis Häfner vom Polizeipräsidium Mannheim betonte. Dies sei ein Fall für die Cyber-Spezialisten der Kriminalpolizei. Zwar sei es in der Anonymität des Internets nicht immer einfach, den Absender ausfindig zu machen, aber es gebe durchaus Möglichkeiten, die Kriminellen zu ermitteln, wie beispielsweise über die IP-Adresse. Bei solchen Mails handele es sich um eine Straftat, genauer um einen Betrugsversuch. Sollte man eine solche Mail erhalten, rät Häfner, Links oder Anhänge nicht zu öffnen - in der angeblichen Feuerwehr-Mail befand sich keiner - und nicht zu antworten. Zumal man sich sonst auch einen Virus auf dem Endgerät einfangen könnte.

Wer sich unsicher ist, kann den Absender auch einfach telefonisch kontaktieren. Die Mail sollte man aber auch nicht löschen, um sie bei einer eventuellen Anzeige der Polizei vorzeigen zu können.

Info: Anzeigen zum Hacken von Mail-Konten nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Verdächtige E-Mails kann man auch an die Adresse phishing@verbraucherzentrale.nrw weiterleiten. Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen wertet sie aus und informiert auf dieser Basis über neue Betrugsvarianten.