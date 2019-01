Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. "So viele Einsätze wie im vergangenen Jahr hatten wir noch nie", sagt Feuerwehr-Gesamtkommandant Stephan Zimmer mit Blick auf die Historie. Die Einsatzstatistik hat die Freiwillige Feuerwehr Edingen-Neckarhausen jetzt auf ihrer Facebook-Seite veröffentlicht und für die Jahreshauptversammlung am 18. Januar, ab 18.30 Uhr, im Feuerwehrgerätehaus Edingen, eine Präsentation der Fallzahlen erstellt.

Vor allem Unwettereinsätze machten der Wehr zu schaffen: In der Nacht zum 1. Juni arbeitete die Feuerwehr über 15 Stunden hinweg rund 140 Notfälle ab. Sturm und Starkregen ließen Bäume umstürzen und vor allem Keller volllaufen. Insgesamt waren 80 Feuerwehrleute, darunter auswärtige Helfer, im Dauerstress.

Und nur wenige Tage später, am 11. Juni, fast dasselbe Spiel mit allerdings "nur" 17 Einsätzen. "Unwetter haben wir jährlich zwei-, dreimal", stellt Zimmer fest. Bereinige man die Statistik um diese Naturereignisse, so würden sich normalerweise 80 bis 100 Einsätze pro Jahr ergeben. 2018 waren es bereinigt allein 114, insgesamt jedoch 254. Das entspricht 170 Stunden reiner Einsatzzeit und 2160 im Gesamtaufwand, also Vor- und insbesondere Nachbereitung mit eingerechnet. Das ist viel. Vor allem, wenn man sich die Alarmierungs-Hochzeiten ansieht. Zu 46 Prozent wurde die Feuerwehr in der Zeit von 18 bis 24 Uhr gerufen. Sprich, nach Feierabend, wenn andere bereits die Beine hochlegen. In 29 Prozent aller Fälle musste die Wehr aber auch tagsüber von 12 bis 18 Uhr ausrücken. Das heißt, sie muss auch dafür Sorge tragen, den Tagdienst personell besetzen zu können.

Die einsatzstärksten Tage waren Montage und Sonntage. Im Drei-Jahres-Vergleich bildet der Montag einen Ausrutscher ab; das Wochenende von Freitag bis Sonntag ist in diesem Vergleichszeitraum zurück bis 2016 allerdings schon zur Norm geworden.

Zugenommen haben nicht nur Unwetter-Einsätze (29 Prozent), sondern auch technische Hilfeleistungen (22 Prozent), Brandbekämpfung (15 Prozent) und Türöffnungen (elf Prozent). "Letztgenanntes ist ein häufiges Szenario, hat aber 2018 etwas abgenommen", sagt Zimmer.

Im einstelligen Prozentbereich liegen die Einsatzstichworte Brandmeldeanlage mit acht Prozent, Wachdienste mit sieben Prozent, Rauchmelder mit fünf Prozent, Wasserrettung zwei Prozent und Dammschau mit einem Prozent.

In 61 Prozent aller Fälle rückten die Abteilungen in Edingen und Neckarhausen gemeinsam aus.

Der tragische Unglücksfall im September, als ein Auto von der Fähre in den Neckar rollte und beide Insassen ums Leben kamen, sei auch für die Einsatzkräfte sehr belastend gewesen, bestätigt Zimmer. Um das Geschehen zu verarbeiten, helfe es, sich zusammenzusetzen und darüber zu reden. Nicht zuletzt leistet das Feuerwehr-Seelsorge-Team des Rhein-Neckar-Kreises Nachsorge für Einsatzkräfte und Beteiligte, falls gewünscht.

Die Zahl der Wasserrettungen ist 2018 zwar von fünf auf zwei Prozentpunkte gesunken, doch wurde dabei auch das meiste Personal benötigt. Im Dezember erst fand die offizielle Übergabe des neuen Schwebefahrzeugs statt, mit dem die Wehr künftig auf dem Neckar unterwegs sein wird. Zurzeit finden donnerstags und samstags die praktischen Schulungen der Bootsführer statt. Um Lärmbelastungen möglichst gering zu halten, fährt die Feuerwehr dabei mit dem Luftkissenboot in die entlegeneren Flussabschnitte Richtung Schwabenheimer Schleuse.