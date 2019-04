Ladenburg. (stu) "Raus aus der Kreidezeit, rein ins digitale Bildungsalter": Diesen Leitsatz wählte der FDP-Bundestagsabgeordnete und bildungspolitischen Sprecher Jens Brandenburg für seinen Vortrag beim Ladenburger Ortsverband. Zur Seite stand ihm Gemeinderatskandidat Ernst Peters (59), der die Veranstaltung und die lebhafte Diskussion bereicherte. Der Diplom-Informatiker ist auf der FDP-Liste der Experte für Digitalisierung.

Peters ist Leiter der Informatikabteilung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und will sein Fachwissen für Ladenburg einsetzen, denn der Weg ins digitale Zeitalter wird am Schulstandort schon bald beschritten. Im Publikum saßen auch vier Lehrerinnen, die an ihren Schulen den Veränderungsprozess beim digitalen Lernen einleiten sollen.

Mit dem fünf Milliarden Euro schweren Digital-Pakt sollen die Schulen in Deutschland eine bessere digitale Ausstattung erhalten. Die Bundesregierung hat den Fördertopf bereits auf den Weg gebracht, allerdings läuft die Verteilung der Gelder jetzt erst an.

Weil sich die Arbeits- und Lernwelt in den kommenden Jahren stark verändern wird, ist digitale Kompetenz von entscheidender Bedeutung. Wer Medien verantwortungsvoll nutzen kann, habe bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt, so Brandenburg. Schulen müssen deshalb überall auf schnelles Internet zurückgreifen können und sollten über moderne Geräte verfügen. Ein neues Zeitalter beginnt auch für die Lehrkräfte, die die digitale Kompetenz vermitteln sollen. Brandenburg sprach sich dafür aus, Schritt für Schritt das neue Lernzeitalter einzuläuten. In den Klassenzimmern sollten nach wie vor Bücher stehen, es sei für die Entwicklung nicht förderlich, nur mit dem Tablet zu arbeiten. Digitale Medien könnten den Unterricht dann praxisorientierter und aktivierender gestalten.

Noch sieht die Realität aber wenig rosig aus. Im Schulunterricht werden immer noch 85 Prozent Kopien eingesetzt, nur sechs Prozent des Stoffs wird am Tablet vermittelt. Und 90 Prozent aller Schulen haben kein schnelles Internet. Die Auswirkung ist, dass bisher nur drei Prozent an Fördermitteln abgerufen wurden. Außerdem sei die Beantragung der Fördermittel extrem bürokratisch, meinte Brandenburg.

Um die technischen Voraussetzungen für das schnelle Internet zu schaffen, könnten diese zwar abgerufen werden; aber die Anschaffung der Tablets sei Sache der Eltern. Nicht jeder könne sich eine solche Investition leisten. Daher befürchtet der Bundestagsabgeordnete, dass ärmere Familien ihren Kindern nicht die gleichen Möglichkeiten bieten können. Der wichtigste Schritt sollte mit der Ausstattung der Schulen mit schnellem Internet möglichst bald umgesetzt werden, empfahl Ernst Peters. In Ladenburg sollten sich Entscheidungsträger, Lehrer und Elternvertreter an einen Tisch setzen, um die richtigen Konzepte auf den Weg zu bringen.

Eine Lehrerin bezweifelte, dass die Schüler schon reif für das digitale Lernen seien. Und viele ältere Lehrer täten sich schwer damit, die neuen Lernmethoden anzunehmen. "Wir sind schließlich Pädagogen und keine Informatiker." Derzeit liegt in der Lehrerausbildung noch vieles im Argen. "Noch ist es wichtiger, dass wir einen Rot-Kreuz-Kurs belegen. Seminarstunden für die digitale Fortbildung werden erst gar nicht genehmigt", berichtete eine andere Lehrerin.

Die Schulen müssen einen Medienentwicklungsplan erarbeiten, um Fördergelder überhaupt beantragen zu können. "Damit sollten sie beginnen", meinte Peters.