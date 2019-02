Ladenburg. (RNZ/nip) In Ladenburg haben sich jetzt die FDP-Ortsvereine aus dem Wahlkreis IV zur Nominierung ihrer Kandidaten zur Kreistagswahl am 26. Mai getroffen. Zeitgliech sind die Bürger auch zur Kommunal- und Europawahl aufgerufen. Der Wahlkreis IV umfasst die Kommunen Ladenburg, Edingen-Neckarhausen und Ilvesheim - nominiert wurden neun Bewerber, auf die sechs Sitze entfallen. Die Wahl sei in neun geheimen Urnengängen mit jeweils einstimmigen Ergebnissen erfolgt, heißt es in einer Mitteilung der Freien Demokraten.

Auf Platz eins kandidiert Dietrich Herold, 64 Jahre, Rechtsanwalt aus Edingen-Neckarhausen. Auf Platz zwei bewirbt sich Wolfgang Luppe aus Ladenburg, 77 Jahre, Diplom-Kaufmann. Platz drei ging an Andreas Eck aus Ilvesheim, 48 Jahre, Diplom-Betriebswirt, Abteilungsleiter. Auf Platz vier wurde Silke Buschulte-Ding aus Edingen-Neckarhausen, 55 Jahre, Kommunikationsmanagerin, gewählt. Auf Platz fünf bewirbt sich der 31-jährige Jurist Emanuel Kollmann aus Ladenburg, auf Platz sechs Klaus Kapp aus Edingen-Neckarhausen, 55 Jahre, Verwaltungsangestellter. Platz sieben ging an Matthias Reuther, 21 Jahre, Edingen-Neckarhausen, Student. Auf Platz acht kandidiert Friederikos Fotis aus Ilvesheim, 48 Jahre, Leiter IT. Und auf Platz neun bewirbt sich Wolf-Rüdiger Würtz aus Ladenburg, 74 Jahre, Rentner.

Kreisrat Dietrich Herold berichtete im Rahmen der Versammlung von der Arbeit der FDP-Kreistagsfraktion in der zu Ende gehenden Amtsperiode. Als kleine Fraktion müsse jedes der sechs Mitglieder in nahezu allen Aufgabenfeldern des Kreises "zu Hause" sein. Hierzu zählten die Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, die sozialen Aufgabenbereiche, der Klimaschutz, Öffentlicher Personennahverkehr, die Abfall- und Energiewirtschaft, Sport und Kultur und nicht zuletzt Wirtschaft und Finanzen.

"Wir hoffen auf personelle Verstärkung für die neue Fraktion", sagte Dietrich Herold. Insbesondere gelte das für solche Wahlkreise von insgesamt 16, in denen die Freien Demokraten bislang nicht mit Kreisräten vertreten sind.