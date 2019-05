Rund ums evangelische Gemeindehaus in Großsachsen war am Samstag viel geboten. Die Gruppe "Jazzbent" (Bild oben) sorgte für smoothe Musik. Fotos: Kreutzer

Hirschberg-Großsachsen. (mpt) Kinder laufen aus Stelzen umher, Väter und Mütter unterhalten sich bei Kaffee und Kuchen. Großeltern treffen alte Bekannte. Das Gemeindefest der evangelischen Kirche erweist sich am Samstagnachmittag als Treffpunkt aller Generationen. "Genauso haben wir uns das gewünscht, dass die verschiedenen Gruppen unserer Gemeinde einmal zusammenkommen und feiern. Ganz ungezwungen", freut sich Pfarrer Friedel Goetz. Nicht nur die Sonne scheint, auch die vielen Besucher wirken glücklich. Die Musikgruppe "Jazzbent" spielt ein smoothes "Killin’ me softly" - und an jeder Ecke wartet eine andere Station darauf, entdeckt zu werden.

Am Spieltisch messen sich kleine und große Gäste bei einer Partie "Mensch ärgere Dich nicht". Gleich daneben bietet der Förderverein des "Baumhaus"-Kindergartens frische Waffeln an. Mittendrin statt nur dabei sind auch Ursula Seiz-Fischer und ihre Gruppe vom Seniorennachmittag. Drei Jahre hat das Gemeindefest zuletzt pausiert. Umso freudiger blickt sie nun in die Runde, lauscht den vielen Gesprächen, und gibt den Kindern an der Bastelstation Tipps, wie man ein Mobile, Windräder und Zaubertücher formt. "Ich war zunächst etwas skeptisch, dass es an einem Samstag stattfindet", gesteht sie. "Aber es ist super, das Wetter spielt mit, es ist ein schönes Fest", betont Seiz-Fischer.

Neben dem reichlichen Buffet an selbst gemachten Kuchen bietet auch La Perseria aus Schriesheim frische Speisen an. Eher für Zuhause sind die Leckereien am Erste-Welt-Stand. Kaffee aus Kolumbien, Tee aus Sri Lanka, Gummibärchen aus Mango: alles Fairtrade. "Es sind Kleinigkeiten, aber damit kann man schon Großes bewirken", erklärt Gertrud Marlowe. Vor allem die kleinen Lederwaren aus Indien gehen über die Theke. Die Schokolade dagegen muss aufgrund der Hitze im Kühlfach gelagert werden.

Etwas schattiger geht es im Gemeindesaal zu, aber mindestens ebenso bunt. "Mal mit!", steht bei der Station des Kreativkreises geschrieben. Und tatsächlich sollen sich die Teilnehmer in einem Gemeinschaftsprojekt verwirklichen. Ein Großsachsen-Gemälde von Klaus Störer wurde kopiert, vergrößert und wie ein Puzzle in viele Einzelteile zerlegt. Jetzt machen sich die kleinen und großen Besucher daran, ähnlich wie beim Malen nach Zahlen die mit "B6" oder "H3" beschrifteten weißen Rechtecke wieder mit Farbe und Form zu füllen. "Das Bild wird Charakter haben. Jeder trägt einen kleinen Teil dazu bei. Daraus wird ein Ganzes", erklärt Christiane Büscher die Botschaft dahinter.

Und die lässt sich im Grunde auf das ganze Gemeindefest übertragen. Der Literaturkreis liest Märchen vor, auch die Sozialstation ist mit einem Stand vertreten. Neben einer Beratung zu Demenz klingt vor allem das Hör-Memory verlockend: Mit Linsen oder Büroklammern gefüllte Dosen müssen geschüttelt und der gemeinsame Sound erkannt werden.

Dann wird es laut auf dem Vorplatz, denn mit Felix Gauger betritt ein echter Zauberer die Bühne. Die Stelzen werden weggelegt und gespannt auf den Mann im feinen Anzug geschaut. Doch mit seinen Tricks zieht der Weinheimer nicht nur die Kinder schnell seinen magischen Bann.

Schnüre werden in Luftballons verwandelt, diese zum Platzen gebracht - und Sektflaschen hervorgezaubert. Groß und Klein staunen gemeinsam. Ein Gemeindefest funktioniert eben nur, wenn alle mit anpacken, und sich ein wenig von der Atmosphäre verzaubern lassen. So wie beim Familiengottesdienst, bei dem der Kirchen- und Posaunenchor für die musikalische Note sorgen.