Von Axel Sturm

Ladenburg. Die Enttäuschung ist greifbar beim Pressegespräch mit dem Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde, David Reichert, und den beiden Vertretern des Kirchengemeinderats, Dieter Groche und Arno Folger. Alle Entscheidungsträger der Kirchengemeinde hatten gehofft, dass der Gemeinderat den Plänen für den Bau eines neuen Gemeindehauses zustimmen würde. Dieses soll im Pfarrgarten stehen, zwischen dem Pfarrhaus und der evangelischen Stadtkirche. Den Garten nutzt die Familie Reichert derzeit privat. Doch die Gemeinderäte wollten es anders - sie entschieden sich mit großer Mehrheit gegen die Pläne der Kirchengemeinde (die RNZ berichtete).

"Unser Ziel ist es, die aktuelle Stimmungslage in der Kirchengemeinde der Öffentlichkeit mitzuteilen", sagt Pfarrer Reichert. Die Stimmung im Kirchengemeinderat sei nicht gut gewesen - eine Mischung aus Enttäuschung und Verärgerung, sagen Groche und Folger. Noch liegt der Kirchengemeinde kein offizielles Schreiben weder aus dem Rathaus noch aus dem Landratsamt vor. Es sei aber ein Gespräch mit dem Bürgermeister geplant, sagt Reichert.

Der Kirchengemeinde gehe es nicht darum, die demokratisch gefällte Entscheidung zu missachten, so Reichert. Es müsse aber erlaubt sein, zu hinterfragen, wie die Ablehnung zustande gekommen sei. Erstaunt seien sie gewesen, erzählen die Kirchenvertreter, als sie in der öffentlichen Ratssitzung von der neusten Entwicklung erfahren hätten: Die untere Denkmalbehörde hatte die Stadtkirche als besonders schützenswertes Denkmal hochgestuft. "Wir waren total überrascht", erzählt Groche. Er habe erwartet, dass die Kirche davon zumindest im Vorfeld informiert werde. "Auf alle Fälle sehen wir hier Klärungsbedarf, wie es zu dieser Höherstufung gekommen ist", betont Pfarrer Reichert.

Auf dem Platz zwischen Pfarrhaus und Kirche wollte die evangelische Kirchengemeinde ein neues Gemeindehaus errichten. Die Ratsmehrheit lehnte dies jedoch ab. Foto: Sturm

Eine so wichtige Nachricht, die die Hürde im Genehmigungsverfahren erhöhe, erst kurz vor der Abstimmung zu erfahren, findet er "nicht gut". Die Diskussionen zur Vorbereitung der Bauvoranfrage mit der Verwaltung und dem Bürgermeister, aber auch mit den Fraktionen sei "gut und konstruktiv" gewesen, erzählen die drei Kirchenvertreter. Daher habe man auf die positiven Signale seitens der Stadt vertraut.

Es gibt mehrere Punkte, die die Protestanten bei der Entscheidungsfindung kritisieren. Immer wieder sei in der Ratssitzung von einem "öffentlichen Raum" die Rede gewesen, der durch einen Neubau negativ beeinträchtigt werde. Aber: "Das ist kein öffentlicher Raum, sondern das Gelände der evangelischen Kirchengemeinde", sagt Folger. Daher sei es nicht in Ordnung, so zu tun, als ob die Öffentlichkeit einen Nachteil hätte. Im Gegenteil: Das neue Gemeindehaus hätte auch von der Öffentlichkeit genutzt werden können. "Das haben wir von Anfang an angeboten", betont Folger.

Stattdessen habe CDU-Stadträtin Carola Schuhmann ein nicht verträgliches, hohes Verkehrsaufkommen als Ablehnungsgrund genannt. "Es stimmt, die Altstadt ist ein Schatz. Aber der größere Schatz sind die Bürger und ein attraktives Leben in Ladenburg, wozu eine lebendige Kirchengemeinde beitragen will", sagt Groche. Mit der Ablehnung des Bauvorhabens habe man der Kirchengemeinde zunächst eine klare Zukunftsperspektive genommen. "Es ist einfach enttäuschend, dass all unsere Argumente nicht berücksichtigt wurden", so Folger. Den Einwand, das neue Gemeindehaus würde das Stadtbild stören, versteht er nicht: "Den Neubau hätte man von der Kirchenstraße aus gar nicht gesehen." Auch das Argument, man wolle keinen Präzedenzfall schaffen, hält Folger für ein Lippenbekenntnis. Nirgendwo in der Altstadt gebe es ein ähnliches Bauvorhaben. Er glaubt, die Kirchengemeinde müsse nun dafür büßen, dass in jüngster Zeit in Ladenburg einige Bausünden begangen worden seien.

Der Kirchengemeinderat erwartet von der Stadt nun konkrete Zusagen. Er will eine Lösung, wie man die unterschiedlichen Geländehöhen im Kirchengarten und dem tiefer liegenden Gelände des Gemeindehauses barrierefrei überbrücken könnte. Die Barrierefreiheit ist auch das Wichtigste für das neue Gemeindehaus, das nun an der Zwingertmauer entstehen könnte. Um das rund 400 Quadratmeter große neue Haus zu bauen, wird wohl ein Teilabriss des alten Hauses in der Realschulstraße nötig sein.

Das Wohnhaus und ein Teil des Grundstücks sollen verkauft werden. Das Geld werde in die Finanzierung des neuen Gemeindehauses fließen. "Nur die Grünen waren für uns verlässliche Partner, die unsere Anliegen verstanden haben", erklärt Groche. Ihre Enttäuschung müsse die Kirchengemeinde erst einmal verarbeiten. Der Kirchengemeinderat wartet nun auf den Ablehnungsbescheid und wird dann über das weitere Vorgehen beraten.

Es sei nicht das Ziel der Kirchengemeinde, die Stadt zu verklagen, so Folger. Ganz ausschließen will er diesen Schritt aber nicht. Pfarrer Reichert schlägt zum Schluss auch versöhnliche Töne an: "Wir brauchen eine Lösung, und ich bin hoffnungsvoll, dass uns die Entscheidungsträger unterstützen."