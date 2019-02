Von Günther Grosch

Weinheim. "Gemeinsam in der Weststadt Glauben leben." So lautet das Credo von Pfarrer Lasse Collmann. Als Nachfolger des im September vergangenen Jahres nach Hirschberg-Großsachsen gewechselten Pfarrers Friedel Goetz übt Collmann bereits seit dem 1. November gemeinsam mit Pfarrerin Simone Britsch die Seelsorge in der Evangelischen Gemeinde in der Weststadt aus.

"Voller Spannung und Begeisterung" habe er seinen Dienst in der Gemeinde und im Schulunterricht der Albert-Schweitzer-Schule sowie der Martinsschule in Ladenburg angetreten, sagt der 42-Jährige. Mit Pfarrerin Britsch stehe ihm eine Kollegin zur Seite, "wie er sich keine bessere wünschen" könne. Sein Vorname Lasse deutet auf skandinavische Wurzeln hin. In der Tat ist seine Mutter Finnin, sein Vater Heinrich Deutscher.

"Durch meine Mutter verbrachte ich viele Sommer in Finnland", schwärmt Collmann, der in Marburg/Lahn geboren und in Kassel aufgewachsen ist. Was nicht nur dazu führte, dass er die finnische und schwedische Sprache beherrscht, sondern auch die deutsche wie die finnische Staatsangehörigkeit besitzt. In Finnland machte er auch seinen Studienabschluss. Dort erhielt er die Ordination zum Pfarrer und versah seine erste Pfarrstelle.

Zwischenstationen seines Studiums waren zuvor Kiel, Straßburg, Helsinki und Lund (Schweden): "All dies machte mich zu einem vielfältig interessierten, toleranten Menschen, der Begegnungen mit anderen Kulturen und Offenheit schätzt und lebt." In seiner Abschlussarbeit an der Universität hatte sich Collmann zusätzlich mit dem "Islamischen Fundamentalismus" beschäftigt.

Als ihn "besonders prägend" bezeichnet Collmann seine seelsorgerische Arbeit in Österreich: "Von 2006 bis 2013 als ausländischer, evangelischer Pfarrer im katholisch geprägten Österreich zu sein, erfordert viel Bereitschaft zum Einlassen auf die dortige Kultur, auf die Menschen und auf die Ökumene." Dass ihm dies in vorbildlicher Weise gelang, sagt eine Zahl aus. In den sieben Jahren seiner Tätigkeit im steiermärkischen Kapfenberg verzeichnete die Gemeinde "mehr Ein- als Austritte".

Als Hobby entdeckte Collmann in der Steiermark das Bergsteigen und das Klettern für sich. Als ehrenamtlich tätiges Mitglied des Weinheimer Alpenvereins hat der "Bergfex" (Anm. d. Autors: Das ist eine in Süddeutschland und Österreich gebräuchliche Bezeichnung für einen leidenschaftlichen Bergsteiger) inzwischen "mit Demut und Respekt" das Matterhorn bezwungen. Und hofft, in diesem Jahr auf dem Gipfel des 4810 Meter hohen Montblanc stehen zu können.

Kochen ist ein anderes Hobby. Auch wenn die ersten Schmorbraten zum Leidwesen seiner Lebensgefährtin viel zu trocken waren: "Seitdem ich mir ein Bratenthermometer gekauft habe, klappt es besser." Ebenso wie Pilze sammeln, "das für mich wie eine Schatzsuche ist".

Collmann ist der Zweitälteste von vier Kindern. Das Beten hat ihm vor allem seine Großmutter Gretel beigebracht. Als Zivildienstleistender in Kassel in der Jugend- und Seniorenarbeit tätig, brachte den - so seine eigene Charakterisierung - "nachdenklich und philosophisch interessierten jungen Mann" sein damaliger Pfarrer Rudi Siebert auf die geistlich-seelsorgerische Spur: "Pfarrer Siebert hat anders geredet als die Pfarrer, die ich kannte."

Collmanns Vorsatz: "Ich will auch so ein Pfarrer mit einer für die Menschen verständlichen Sprache werden und dadurch für die Kirche begeistern." Kirche finde oft in einer "Parallelwelt und Blase" statt und habe zu wenig mit der realen Lebenswelt der Menschen zu tun, bedauert er. Vor allem für diejenigen, die "eher an der Schwelle zur Kirche stehen und erst hineinschauen", wolle er da sein.

So sehe er eine wichtige Aufgabe und seine Mittlerrolle zwischen Gott und den Menschen darin, die Lebenswirklichkeit, die Lebenswelt und die Gemeinde stärker aufeinander zu beziehen. Und: "Wir müssen den Außenstehenden und Kirchenfernen die Kirche besser erklären." Dabei gelte es insbesondere, neue Wege der Kommunikation zu suchen und zu finden. Pfarrern als Übersetzer, die keine "exklusive Sprache" sprechen, falle dabei eine wichtige Rolle zu.

"Die Frage, wie Evangelische Kirche auch im 21. Jahrhundert lebendig sein kann, treibt mich besonders um", so Collmann. Deshalb freue er sich darauf, hierfür mit den Weststadt-Christen Konzepte zu entwickeln. Über Bensheim, wo er drei Jahre lang als Pfarrer in Diensten der Christoffel-Blindenmission tätig war, kam Collmann in Kontakt mit Pfarrerin Britsch. Die erkannte auf den ersten Blick, welch "wertvolles seelsorgerisches Kleinod" ihr da geschickt worden war.

Was offensichtlich auch die Evangelische Landeskirche nach dem Durchlaufen von zwei offiziellen Bewerbungsverfahren so sah und Pfarrer Collmann für zwei Jahre in die Gemeinde in der Weststadt schickte. Nach Ablauf dieser Frist entscheiden Ältestenkreis und Gemeindeglieder endgültig über dessen weitere seelsorgerische Tätigkeit vor Ort.