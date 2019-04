Hirschberg-Leutershausen. (wabra) Es war ein kalter, aber auch ein freudiger Tag für die Kinder, die in der katholischen Wallfahrtsgemeinde St. Johannes zu Leutershausen erstmals die Heilige Kommunion empfangen durften. 19 Kinder aus der Pfarrgemeinde St. Johannes waren hierzu angemeldet. Die Mädchen und Jungen waren von ihren Tischmüttern, Pfarrer Stephan Sailer und Gemeindereferentin Gabriele Mihlan-Penk in den letzten Wochen und Monaten gründlich auf das große Ereignis vorbereitet worden. Dabei lernten sie die Grundzüge des christlichen Glaubens kennen und wurden zudem mit dem Leben innerhalb der Pfarrgemeinde vertraut gemacht.

Nicht nur für die Kommunionkinder, sondern auch für alle Erwachsenen, die an diesem Festtag ein Kommunion-Jubiläum begehen konnten, war der gemeinsame Einzug in die Kirche mit Pfarrer Sailer und den Ministranten unter den musikalischen Klängen der Kapelle "Ave Maria" ein besonderes Erlebnis. Der Gottesdienst stand unter dem Leitthema: "Jesus segne uns".

Die heutige Bedeutung als Tag der Erstkommunion erlangte der "Weiße Sonntag" erst nach dem Konzil von Trient (1545 bis 1563). Neben einer gemeinsamen Vorbereitung und Feier sollte das Fest nicht durch die österliche Pflichtkommunion der Erwachsenen beeinträchtigt werden. Deshalb wurde der "Weiße Sonntag" zum Tag der Erstkommunion der Kinder. Für die meisten Katholiken ist die Erstkommunion eines der wichtigsten kirchlichen Feste - und ein unvergessliches. Pfarrer Stephan Sailer, der alle Kommunionkinder mit ihren Eltern, Taufpaten, Angehörigen und die Jubelkommunikanten in der Wallfahrtskirche herzlich begrüßte, erinnerte in seiner Ansprache daran, dass es eine Herzensangelegenheit von Jesus Christus war, die Liebe und den Frieden auf die Erde zu den Menschen zu bringen. Dafür müssten sich die kleinen und auch die großen Erdenbewohner auch in Zukunft einsetzen.

Das Fest der Ersten Kommunion ist nach der Taufe ein weiterer Schritt zur Aufnahme in die volle Gemeinschaft der katholischen Kirche, denn während der Messfeier wurde auch das Taufbekenntnis erneuert. Viele der Kommunionkinder brachten ihre eigene Taufkerze mit, die sie an der Osterkerze entzünden durften. Mit dem gemeinsam gesungenen Lied "Fest soll mein Taufbund immer stehen, ich will die Kirche hören", wurde diese Tauferneuerung gefestigt. Die Jungen und Mädchen durften während der Eucharistiefeier erstmals das geweihte Brot in Form einer Hostie am Altar empfangen.

Nach katholischem Glauben ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, dadurch bei jedem gegenwärtig. Im Dankgebet der Kinder kam zum Ausdruck, dass man durch das heilige Brot nicht nur mit Jesus, sondern auch untereinander verbunden ist. Zukünftig dürfen jetzt alle bei jedem Gottesdienst Gäste von Jesus sein und das Brot des Lebens essen. Dadurch sollen sie Kraft für ein gutes Leben erhalten.

Nach dem abschließenden Dank an die Gemeindereferentin, die Tischmütter, die Kapelle "AM" und den Organisten Stefan Brand spendete Pfarrer Stephan Sailer allen Gemeindemitgliedern seinen Segen. Mit dem Schlusslied "Großer Gott wir loben Dich" wurde der Festgottesdienst beendet. Anschließend folgte ein Sektempfang der Pfarrgemeinde mit schönen Melodien, die von der Kapelle "AM" unter der Leitung von Alexander Kropp auf dem Vorplatz der Kirche zur Freude aller Gemeindemitglieder gespielt wurden.