Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Wie viele Stunden sie übers Jahr in ihr Hobby stecken, wissen die Aktiven der Fotogruppe im Kultur- und Heimatbund nicht. Aber sie schätzen, dass in ihrem Archiv rund 50.000 Fotos und Dias liegen. Größtenteils auf Festplatte, die älteren Papierbilder werden schrittweise digitalisiert.

Gegründet wurde die Fotogruppe 1963 im Edinger Heimatbund zur Dokumentation der 1200-Jahr-Feier des damals noch selbstständigen Ortsteils. Seitdem ist die fotografische Begleitung wichtiger Ereignisse innerhalb der Gemeinde fester Bestandteil ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit. Ein Engagement, das die Fotogruppe auszeichnet und dem die RNZ den heutigen Teil ihrer Serie "Engagiert im Ehrenamt" widmet.

Von den zurzeit 14 Aktiven sind acht zum Gespräch ins Dachgeschoss des Neckarhäuser Schlosses gekommen, wo die Gemeinde ihnen Räume zur Verfügung stellt. Dafür sei die Gruppe dankbar, wie Hermann Graß versichert. Er leitet die Fotogruppe seit Januar 2017, sein Stellvertreter ist Rainer Ludat. Auf dem Tisch im Besprechungsraum liegen Kalenderblätter aus. Im zweijährlichen Rhythmus bringt die Gruppe einen Fotokalender heraus, 2021 ist es wieder soweit.

50. Fotoausstellung

In diesem Jahr feiert die Fotogruppe ein stolzes Jubiläum: Zur Edinger Kerwe wird sie ihre 50. Ausstellung präsentieren, diesmal mit einem Schwerpunkt auf historischen Bildern, wobei Graß meint, auch Fotos aus den 70ern zählten schon dazu. Die Fotoausstellung in der Alten Schule gilt als inoffizieller Start der Kerwe, wie Wolfgang Ding, Vorsitzender des Kultur- und Heimatbundes gern betont. Und damit hat er Recht: Übers Wochenende lockt die Bilderschau zahlreiche Besucher an, die Freude an den arrangierten Bilderwänden haben. Jedes Mitglied erhält dabei zwei Ausstellungsflächen zur freien Gestaltung, dazu kommen die Wettbewerbsfotos in Farbe und Schwarzweiß.

Zum 50. Partnerschaftsjubiläum der Freundschaft zwischen Edingen-Neckarhausen und Plouguerneau ließ die Fotogruppe ein beliebtes Thema wieder aufleben: Bekannte Köpfe, vier aus jeder der beiden Gemeinden, nebst Kurzbeschreibung der Persönlichkeiten. Immer wieder fließen die Fotos der Gruppe ein in die Buchtitel aus der Reihe "Bausteine zur Ortsgeschichte" oder zieren den Titel des Amtlichen Mitteilungsblatts. In diesem Jahr wirbt der Mannheimer Luisenpark für seine Schau "Winterlichter" mit einem Plakat, das ein Bild der Fotogruppe Edingen-Neckarhausen zeigt. Das macht die Aktiven ein wenig stolz.

Immer wieder sind sie bei Veranstaltungen mit der Kamera unterwegs. Während der Festwoche zum Partnerschaftsjubiläum waren einige Mitglieder im Dauereinsatz und schossen rund 5000 Fotos. "Da haben wir uns im Vorfeld schon abgestimmt, wer wo hingeht", schildert Graß. Vom ersten Oktoberfest des Karnevalsvereins Kummetstolle machte Rainer Ludat 2500 Fotos. Die Hobby-Fotografen sind bei den Sommertagsumzügen dabei, bei den Kerwen und Rund ums Schloss sowie bei vielen Vereinsjubiläen.

"Wir sind aber nicht nur die Dokumentationsstelle der Gemeinde, sondern einfach auch ein Kreis, der Spaß am Fotografieren hat", sagt Graß. Wie kreativ sie dabei agieren und welch fantastische Ergebnisse ihre Experimente zeitigen, lässt den Besucher der vor zwei Jahren erstellten Homepage (www.fotogruppe-edingen-neckarhausen.de) staunen. Doch die Gruppe versichert, jeder Neuzugang sei willkommen. Dazu brauche es nicht mehr als einen Fotoapparat und "gute Laune", wie Andreas Katz anmerkt. "Wir beraten uns gegenseitig, geben Tipps und tauschen Erfahrungen aus", erzählt Ludat. Sicher seien manche von ihnen auch Technikfreaks. "Vor allem die Bildgestaltung ist wichtig", meint Katz.

In internen Workshops wird getüftelt und ausprobiert. Im März steht zum Beispiel "Lightpainting" an: "Dabei werden Figuren in die Nacht geschrieben", erklärt Graß. Einmal im Jahr verreisen sie übers Wochenende gemeinsam mit Partnern in eine Stadt, zumeist innerhalb Deutschlands. Ausflüge und Projekte fließen ein in die große Bilderschau am Heimatabend zum Abschluss des Blumenschmuckwettbewerbs.

Kinderfotogruppe ist das Ziel

Seit zwei Jahren beteiligt sich die Fotogruppe zudem am Kinderferienprogramm der Gemeinde. Zu beiden Terminen kamen im letzten Jahr einige interessierte Kinder. Eine Kindergruppe wäre das Wunschziel, doch dazu bedarf es der Mitarbeit von Eltern. "Wenn wir nichts machen, sterben wir irgendwann aus. Wir müssen schauen, dass wir jüngere Leute bekommen", sagt Graß.

Info: Wer mehr über das Fotografieren lernen will, ist jeden zweiten Dienstag im Monat um 18.30 Uhr beim Fototreff im Neckarhäuser Schloss, Eingang über den hinteren Turm, 2. OG, willkommen, oder kontaktiert Graß: Telefon 0 62 03 / 8 16 03, E-Mail: hermann.grass@t-online.de.