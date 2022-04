Endlich ist es wieder möglich: Jugendliche lernen in dem Studio in der Witzlebenstraße erste Tanzschritte. Dafür gibt es seit einiger Zeit sogar eine neue Musikanlage. Foto: Kreutzer

Von Philip Weber

Weinheim. Wandlungsfähigkeit, Eleganz, Anmut, Energie? Emi Karakatsanis sieht andere Voraussetzungen für Anfänger: "Es braucht Spaß, Freude und Interesse an diesem Sport. Man muss nicht talentiert sein, sondern eher Bereitschaft zeigen, sich weiterzuentwickeln. Und den Drang verspüren, sich zu Musik zu bewegen." Karakatsanis ist seit 2018 Geschäftsführer von Emis Dance Academy in der Witzlebenstraße 5. Es ist die Adresse, die viele Weinheimer noch als Tanzschule Hammersdorf kennen.

Im Jahr 2018 hatte Jürgen Hammersdorf den Betrieb weitergegeben. Seither ist Karakatsanis Geschäftsführer, als Inhaber fungiert Angelos Kirianes. Hammersdorf hatte den heute 39-Jährigen schon Jahre vorher als Nachfolger im Auge, denn der ist eng mit der Weinheimer Tanzszene verbunden. Und nicht nur mit der: "Ich bin zwar in Viernheim aufgewachsen, aber über Verwandte mit Weinheim verbandelt", sagt er – und meint damit nicht zuletzt das Gastronomen-Paar Stella Kirgiane-Efremidou und Alexandros Efremidis.

Emi Karakatsanis in seinem Tanzstudio. Foto: Kreutzer

Da der Fußball nicht seine Welt war, habe es ihn in die Tanzsportabteilung der TSG Weinheim verschlagen, so Karakatsanis. Heute kann er sich Landesmeister und Finalist um die Deutsche Meisterschaft nennen. Für eine griechische Auswahl nahm er auch an internationalen Wettbewerben teil. Sein Steckenpferd sind die Lateinamerikanischen Tänze. Hier ist er ausgebildeter "Trainer A Latein", das ist die höchste Trainerlizenz im deutschen Tanzsportverband.

Bereits im Alter von 21 Jahren hat er die Formation "Tigers" der TSG Badenia Weinheim übernommen, die er seitdem als Chefcoach betreut. Trainiert wird in seinem Studio, aber auch in Sporthallen in der Region. Hier wird auf Bundesliganiveau getanzt. Eine weitere Latein-Formation, die "Exotics", ist in der Zweiten Liga beheimatet und setzt sich aus Nachwuchstalenten zusammen. Diese haben zumeist in der Tanzschule ihre Begabung entdeckt. Karakatsanis kann viel über die Disziplin Lateinamerikanische Tänze erzählen – etwa dass diese auch Elemente aus dem US-amerikanischen Jive oder dem europäischen Paso Doble enthält. Aber als Leiter einer Tanzschule hatte er zuletzt jedoch ganz andere Herausforderungen zu meistern. Und die hatten es in sich.

War er 2018 mit vielen Ideen für die Zukunft des Traditionshauses angetreten, machte ihm Corona im März 2020 einen dicken Strich durch die Rechnung. Nicht allein die Achtklässler aus Weinheims Schulen – dies ist seit eh und je das Alter, in dem die Zweiburgenstädter tanzen lernen – blieben weg. "Am Anfang des ersten Lockdowns waren wir wie paralysiert", so Karakatsanis.

Dann starteten zumindest im Erwachsenenbereich Online-Tanzkurse. Dort sind die meisten Tanzpaare auch privat Partner. Das funktionierte jedoch mehr schlecht als recht: "Disco-Fox oder Rumba ließ sich auf diese Weise trainieren, aber für einen Walzer fehlte vielen der Platz." Außerdem lebe Tanz von der Interaktion: Hier macht der Lehrer ein Späßchen, dort korrigiert er die Ausführung einer Figur. "Online war dann auch noch alles spiegelverkehrt", sagt Karakatsanis und lacht. Funktioniert hätten die digitalen Alternativen noch am ehesten bei Kindertanz und Ballett.

Als die Corona-Beschränkungen leichter wurden, ging es vor Ort weiter. Karakatsanis schätzt, dass sein Studio in diesen Zeiten zu etwa 60 Prozent ausgelastet war. "Nun zieht die Anfrage wieder an", stellt er erleichtert fest: "Vor allem Paare fragen häufiger an." Auch Jugendliche üben wieder in dem Studio, dessen älteste Bestandteile aus den 1970er Jahren stammen. In den 1980ern baute die Tanzschule Hammersdorf an. Ganz früher hätten die Tanzschulen noch das Rolf-Engelbrecht-Haus genutzt, erinnert sich eine von Karakatsanis’ Mitarbeiterinnen.

Heute lässt sich das Studio mithilfe von Trennwänden in drei Säle teilen. In zweien davon wird vor großen Wandspiegeln geübt. Erste Kurse finden schon vormittags statt, aber so richtig voll wird es abends: So findet mittwochs in einem Saal ein klassischer Tanzkurs statt, in dem nächsten feilen Fortgeschrittene an ihrer Technik, und im gemütlichen Bereich mit Bar und Tischen gibt es Privatunterricht. Karakatsanis berichtet stolz von der neuen Musikanlage, bei deren Einrichtung die Familie seiner Cousine Eleni Efremidou-Hartmann mitgeholfen hat.

Im Bereich "Freizeit" verteilen sich 18 Tanzkurse vom Anfänger- bis zum Goldstar-Level über die Woche. Hinzu kommen zehn Tanzkreise, in denen die Fortgeschrittenen komplexere Figuren lernen. In den neun Gruppen für Kinder werden Tanz, Ballett und Videoclipdancing unterrichtet. Videoclipdancing meint die Tanztechniken, die man noch aus der großen Zeit des Musikfernsehens kennt. Die jüngsten Tänzer sind hier gerade mal drei Jahre alt. Nicht zu vergessen: Die sieben Fitnesskurse mit Line-Dance oder Pilates. "Das sind dann eher Mitmachangebote zum Bewegen, ohne ein vorgegebenes Level", sagt Karakatsanis. Sein Studio zählt vier Festangestellte sowie ein halbes Dutzend Übungsleiter, darunter eine Ballettlehrerin. "Alles in allem sind wir um die zehn Leute", so Karakatsanis.

Aber noch mal zurück in den Turnier- und Leistungsbereich. Man hätte eine der Latein-Formationen gern sofort besucht. Aber die Zeit ist knapp. Daher müssen Aufnahmen auf Youtube reichen. Zu sehen ist zunächst, wie Trainer Karakatsanis mit einem Plüschtiger auf seinem Sitz Platz nimmt. Dann wirbeln die Paare, das Publikum jubelt. Und da ist es: Wandlungsfähigkeit, Eleganz, Anmut, Energie.