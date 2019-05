Von Stefan Kern

Weinheim. Die Szenerie hat etwas Beruhigendes. Obwohl die Autobahn A5 und die Kartbahn des MSC Oberflockenbach nicht weit weg sind, erscheint das Areal des "Eisenbahner Sportvereins Blau Gold Frankfurt" an der Hertzstraße mit seinen beiden kleinen Seen geradezu idyllisch. Man müsse sich nur die Geräuschkulisse der A5 wegdenken, so der Sport- und Gewässerwart für Weinheim, Roman Grosskinsky, dann käme das Gelände ganz nah ran an den Fischerhimmel.

Auf den ersten Blick, genauer auf das erste Hören, ist das schwer nachzuvollziehen. Aber wenn man einige Zeit am See verbracht hat, sei es tatsächlich so, erklärt der Abteilungsleiter Dirk Fabry. Das Fischen stelle auch hier einfach nur Ruhe und Reflexion dar. Er könne jedenfalls nirgendwo besser nachdenken.

Der Verein mit heute zwölf Abteilungen wurde 1958 in Frankfurt am Main gegründet. Damals ein reiner Eisenbahnerverein, steht er heute jedem offen. Im Gesamtverein, so Fabry, seien heute höchstens noch 40 Prozent aller Mitglieder Eisenbahner. Bunt gemischt ist auch die Truppe der rund 90 Sportangler, die an den drei Gewässerstandorten ihrem Hobby nachgehen. Neben Weinheim sind das noch ein Gewässer bei Schadeck, einem Stadtteil von Runkel an der Lahn (Hessen), sowie Lindigwald bei Kleinostheim (Bayern).

All diese Gewässer gehörten ursprünglich der Deutschen Bahn. Folglich pachtete der Verein die Gewässer bis über die Jahrtausendwende hinweg von der Bahn an. In den vergangenen Jahren ergab sich jedoch die Möglichkeit, einzelne Gewässer zu kaufen. Der Verein schlug zu. Seit 2008 gehören die beiden kleinen Seen mit Vereinsheim in der Zweiburgenstadt dem Verein. "Es war ein ziemlicher Kraftakt", so Fabry. Aber es habe sich gelohnt. "Für uns ist das hier ein echter Wohlfühlort."

Und auch für die Fische scheint es bis dato ein guter Ort zu sein. Den Rotaugen, Rotfedern, Karpfen, Schleien, Hechten, Zandern und Welsen, so Grosskinsky, gehe es hier richtig gut. Trotzdem treibt die Entwicklung der Umwelt den führenden Mitgliedern des Frankfurter Vereins zunehmend Sorgenfalten auf die Stirn. Der Eintrag von Düngemittel aus den umliegenden Äckern sei besorgniserregend.

Denn das Düngemittel verursache vermehrtes Algenwachstum. Wenn die Algen absterben und zu Boden sinken, wird Sauerstoff verbraucht. Zugleich stockt bei höheren Temperaturen der Austausch der verschiedenen Wasserschichten, sodass am Ende sogenannte Todeszonen entstehen, die vom Grund aufsteigen. So etwas überlebe kein Fisch.

Noch, so Grosskinsky, sei der Sauerstoffgehalt in Weinheim im grünen Bereich. Bedenklich sei aber auch das Absinken des Grundwasserspiegels. Allein in den vergangenen zwei Jahren verlor der Grundwasserpegel eineinhalb Meter. Auf beide Entwicklungen habe der Verein keinerlei Einfluss. Dabei will Grosskinsky die Landwirtschaft gar nicht kritisieren: "Ich kenne die Nöte der Landwirte." Gerade in so einem heißen Sommer wie im letzten Jahr bräuchten die Bauern Bewässerung - und die gebe es nun einmal nur aus dem Grundwasser.

Der Verein kümmert sich selbst um sein Gelände. Vom Grünschnitt über Wegeerhaltung und saubere Uferbereiche bis hin zum Fischbesatz machen die Angler alles in Eigenregie. Der Fischbesatz, also die Ansiedlung von Fischen im See, wird einmal im Jahr vorgenommen. Dabei finden jährlich immerhin 300 bis 400 Kilogramm Fisch hier ihre neue Heimat.

Angesprochen auf Tierschutzaspekte, erklärte Fabry, ausgehend vom Gedanken des Naturkreislaufs, in dem Mensch ja auch ein Teil sei, dass er keine Widersprüche sehe. Die Nahrungskette sei ein Kreislauf, der bei entsprechendem Volumen nicht mit dem Tierschutzgedanken in Konflikt stehe. "Die Fische, die wir angeln, essen wir auch."

Beim jüngsten Anangeln war die Ausbeute übrigens nicht so ergiebig. Der Wetterumschwung am vergangenen Wochenende schlug den Fischen auf den Magen. Dabei ändert sich der PH-Wert im Wasser, was den Fischen nicht so gut bekäme. "Sie beißen dann nicht besonders gut." Aber das sei nicht weiter schlimm, so Fabry und Grosskinsky. Stehe hier doch neben dem Ziel auch der Weg mindestens gleichberechtigt im Fokus.

Info: www.esv-sportangeln.de