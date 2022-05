Weinheim. (RNZ) Feuerwehrkräfte haben am Samstagmorgen einen Audifahrer aus seinem Wagen befreien müssen. Der 52 Jahre alte Mann war um 6.30 Uhr auf der B 38 von Westen kommend in Richtung Weinheim gefahren. An der Kreuzung der Bundesstraße und der Mannheimer Straße kam sein Audi von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Ampelmast.

Kräfte der Feuerwehrabteilung Stadt und der Polizei eilten ebenso zur Unfallstelle wie Rettungsdienst und Notarzt. Die Feuerwehrleute erhielten gleich die Info, dass es eine eingeklemmte Person zu retten gelte. Während sich Rettungsdienst und Notarzt um den 52-Jährigen kümmerten, so gut es ging, bereitete die Feuerwehr die technische Rettung vor. Weitere Kräfte von Polizei und Feuerwehr riegelten die Einsatzstelle ab, sodass der Kreuzungsbereich zeitweise nur bedingt befahrbar war. Die Feuerwehrleute bauten außerdem einen Sichtschutz auf und legte das Spezialwerkzeug zum Öffnen von Fensterscheiben, Unterbaumaterial und hydraulisches Rettungsgerät bereit. Weitere Kräfte stellten den Brandschutz her. Mit Schere und Spreizer entfernten die Einsatzkräfte eine Tür des Autos, um die Fahrertür aufzuspreizen, damit der Rettungsdienst den 52-Jährigen weiter versorgen konnte.

Dann holte man den Verletzten mit vereinten Kräften aus dem Wagen. Er kam in ein Krankenhaus. Die Fahrbahn wurde noch von Fahrzeugtrümmern und Glassplittern befreit. Nach einer Stunde war der Einsatz beendet.

Laut Polizei erlitt der 52-Jährige leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird auf circa 2000 Euro geschätzt. Die Ursache des Unfalls ist unklar. Zeugen sollten sich beim Verkehrsdienst in Heidelberg unter der Telefonnummer 0621/ 1 74 41 10 melden.

Für die Freiwilligen der Feuerwehr blieb es nicht bei einem Einsatz in der Nacht auf Samstag. Bereits um kurz vor 1 Uhr waren die Kräfte am Hauptbahnhof gefragt. Man hatte ihnen mitgeteilt, dass dort eine Mülltonne brenne. Letztlich drohte aber weder am DB-Hauptbahnhof noch an der nahe gelegenen RNV-Haltestelle Hauptbahnhof Gefahr. Zwei Stunden später, um kurz vor 3 Uhr, eilte man noch einmal in Richtung Bahnhofstraße, dieses Mal zu einem piependen Rauchwarnmelder. Die Feuerwehr war gerade ausgerückt, als der Einsatz schon wieder rum war: Zeitgleich alarmierte Polizisten waren bereits da und gaben Entwarnung.

Ernster wurde es um 5.30 Uhr an der Bahnlinie Heidelberg-Darmstadt. Hier brannte die Böschung. Nach einigem Suchen war klar, dass es hinter dem Fachmarktzentrum im Bereich Bergstraße/Mierendorffstraße qualmte. Die Bahn war mit ihrem Notfallmanager ebenfalls vor Ort und sperrte die Strecke ab. Während die Besatzung eines Löschfahrzeugs versuchte, über die Mierendorffstraße zum Brandherd zu gelangen, rückte ein weiteres Fahrzeug über die Lieferantenstraße für die Fachmärkte an. So bekam die Wehr das Feuer schnell unter Kontrolle. Konkret hatten ein Baumstumpf und eine Brombeerhecke gebrannt.

Auch am Freitagnachmittag hatten die Feuerwehrleute rausgemusst. In der Gerbergasse war es zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Die Feuerwehr übernahm die Einsatzstelle bis zum Eintreffen der Stadtwerke.