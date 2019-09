Von Philipp Weber

Weinheim. Das Interesse war groß. Als die Weltladen-Betreiber-Genossenschaft ankündigte, Anfang November eine Filiale in der Weinheimer Hauptstraße 90 zu eröffnen, gab es im Internet viel Zuspruch. Die Genossenschaft will in den Geschäftsräumen einer früheren Schuhhandlung künftig Kaffee, Schokolade, handgefertigte Upcycling-Produkte sowie Schals, Schmuck und Lederprodukte anbieten. Nur Produkte aus Fairem Handel kommen in den Laden. Zur Verfügung stehen dort rund 90 Quadratmeter Verkaufsfläche. Die benachbarte Traditionsbuchhandlung bleibt, wo sie ist - auch wenn sie ebenfalls unter der Adresse Hauptstraße 90 firmiert.

Die Weltladen-Betreiber-Genossenschaft unterhält bereits ein Geschäft in Frankfurt-Bockenheim. "Weinheim wird unser zweites Standbein", erklärt Ursula Artmann, die die Genossenschaft zusammen mit einem Co-Vorstand leitet. Im Unterschied zu "herkömmlichen" Weltläden soll das Geschäft in der Innenstadt zu ganz normalen Zeiten öffnen. Kunden seien von Anfang November an werktags von 10 bis 19 und samstags voraussichtlich von 10 bis 18 Uhr willkommen, so Artmann. Für den Filialbetrieb wird eine Halbtagskraft angestellt, für den Verkauf werden Ehrenamtliche gesucht und geschult. "Weltläden basieren in Deutschland traditionell auf dem Engagement Ehrenamtlicher", erklärt Artmann. Die meisten Läden würden indes von Vereinen getragen und hätten unregelmäßig geöffnet.

Und genau das ist der Punkt, an dem Artmann und ihre Mitstreiter ansetzen. Nach Frankfurt und Weinheim wollen sie einen weiteren Weltladen in München übernehmen. Hinzukommen soll noch ein Standort in Westfalen. "Wir gehen gezielt in gute Lagen und bieten attraktive Öffnungszeiten an. In Weinheim gab es noch keinen Weltladen in der Innenstadt, obwohl die Bevölkerungsstruktur attraktiv ist", so Artmann: "Jetzt haben wir endlich einen Vermieter gefunden, bei dem alles gepasst hat." Der Betrieb solcher Läden rechne sich, ist sie sich sicher. "Es müssen einige Faktoren zusammenspielen, und wir werden mit spitzem Stift rechnen." Aber das Bedürfnis nach nachhaltigen Produkten wächst, hat sie beobachtet. "Die Produkte sind ausschließlich von Lieferanten, die sich an die Maßstäbe des Weltladen-Dachverbands halten. Das bedeutet, dass die Kunden das Geschäft verlassen, ohne die Frage nach den Folgen ihres Einkaufs mit sich herumzutragen. Außerdem ist die Qualität hervorragend."

Einen Weltladen unter Trägerschaft eines ökumenischen Vereins gibt es dagegen seit fast 25 Jahren in der Weinheimer Straße 13 in Lützelsachsen. Foto: Dorn

Dieses Argument teilt auch Bettina Trilsbach. "Die Importeure achten auf die Qualität der Waren", so die Vorsitzende des Vereins, der den Weltladen "Oase" in Lützelsachsen betreibt. "Fairer Handel bedeutet nicht nur, dass die Ausbeutung von Produzenten vermieden wird. Vielmehr sollen sie so gut verdienen, dass sie auch Schwierigkeiten wie Ernteausfälle oder defekte Maschinen wegstecken." Darüber hinaus müsse der Transport auf faire Art und Weise geregelt werden. Auch in dem Lützelsachsener Weltladen, dessen Räume man in einem Anbau hinter der Evangelischen Kirche in der Weinheimer Straße 13 findet, gibt es Lebensmittel, Kunsthandwerk, Schals, Tücher, Becher oder Spielzeug. Geöffnet hat der Laden mittwochs von 15.30 bis 17.30 Uhr. In dieser Zeit können sich die Kunden auch auf eine Tasse Kaffee und ein Stück selbst gebackenen Kuchen treffen. Die weiteren Verkaufszeiten sind samstags von 10 bis 12 Uhr (ohne Cafébetrieb) und sonntags von circa 10.30 bis 12 Uhr. "Sonntags verkaufen wir nach dem Gottesdienst und bis in die Mittagszeit", so Trilsbach. Hinzu kämen Sonderaktionen, etwa das Kasperletheater für Kinder, das an jedem dritten Mittwoch im Monat um 16 Uhr über die Bühne geht.

Obwohl die "Oase" nicht mit einem Standort in der Innenstadt und durchgehenden Öffnungszeiten punkten kann, hält sich der Laden seit fast 25 Jahren: 2020 wird Jubiläum gefeiert. Zustande gekommen ist das Angebot durch eine ökumenische Zusammenarbeit. Während Katholiken in Großsachsen nach den Messen Fair-Trade-Produkte anboten, gab es in Lützelsachsen eine deutsch-peruanische Familie, die ein Fairtrade-Projekt unterstützte und Alpaka-Pullover verkaufte. "So entstand die Idee, gemeinsam einen Laden zu eröffnen." Die Evangelische Gemeinde stellte die Räume, Ehrenamtliche übernahmen den Verkauf, der Verein die Trägerschaft. "Wir freuen uns über das Jubiläum. Aber viele Helfer sind seit einem Vierteljahrhundert dabei, wir werden nicht jünger", so Trilsbach. Auch sie freue sich über Freiwillige.

Info: Der Lützelsachsener Weltladen ist unter weltladen-oase@t-online.de erreichbar.