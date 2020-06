Ladenburg. (skb) Auf reges Interesse stießen am Wochenende die Biber-Führungen auf der Bacherlebnisstation. Etliche Besucher ließen sich von den örtlichen BUND-Aktiven Alexander Spangenberg und Peter Petersen zeigen, wie der unter Naturschutz stehende Nager mit effizienter Baukunst in den Wasserlauf eingegriffen hat.

Zwei Dämme sind hier zu bestaunen, neben ihnen ist eine Webcam installiert. Denn die wenigsten haben die nachtaktiven Tiere bislang in natura zu Gesicht bekommen. An einem der Dämme hatte sich das Wasser zuletzt so stark aufgestaut, dass im Rahmen einer gemeinsamen Aktion mit den Landwirten durch Kunststoffrohre eine Dränage eingebaut worden war.

Jene Dränage am südlicher gelegenen Rombach-Damm, welche zuvor die Stadt für 7000 Euro hatte bauen lassen, sei inzwischen "ausgehebelt" und funktioniere nicht mehr, erklärte Petersen. Die benachbarten Wiesen seien immer wieder einmal überschwemmt, der Pächter baue dort auf 70 Prozent der Fläche Luzerne an. Und auch die jüngsten Entwässerungsmaßnahmen ließ die Biberfamilie nicht lange unkommentiert und machte sich umgehend daran, einige Rohre wieder zu verschließen.

Seit Langem galt das größte Nagetier Deutschlands, das einschließlich Kelle eine Gesamtlänge von 1,35 Meter erreichen kann, in dieser Region als ausgerottet. Und so kam es fast einer kleinen Sensation gleich, als vor über zwei Jahren erste Indizien dafür sprachen, dass sich der geschickte Wasserbauer nach Dossenheim nun auch in Ladenburg angesiedelt hatte. Als "zwei bis drei Kilometer längs des Bachs" bezeichnet Spangenberg das Revier, "von der Bachstation über das Schützenhaus bis zur Autobahn".

Der geschätzte Neubürger bringt Herausforderungen mit sich. Streng geschützt, darf er nicht gejagt werden. Ausnahmen gibt es in Bayern, wo der Biber bereits Dämme unterhöhlt hat und in ausgewiesenen Gebieten bejagt werden darf. Jäger hätten ihm bestätigt: "Ja, der Biber schmeckt sehr gut", erläuterte Spangenberg, beruhigte aber zugleich: "Wir müssen hier keine Angst haben, dass die Population überhandnimmt." Nach zwei bis drei Jahren müssen sich Jungtiere ein eigenes Revier suchen, wobei es schon einmal zu Revierkämpfen kommen könne. Oft würden Biber auch überfahren. Dass die ersten Jungtiere der Ladenburger Biberfamilie schon weitergewandert sind, hält Peter Petersen nicht für ausgeschlossen. Thema sind die Tiere hier zwar erst seit 2018, aber Landwirt Paul Wolf habe vermeldet, er kenne den Biber schon länger.