Edingen-Neckarhausen. (krs) Erst sorgte das Hochwasser für Stillstand bei der Fähre, jetzt ist es die Grundkette. Wer zwischen Edingen-Neckarhausen und Ladenburg pendeln will, muss aktuell andere Wege nutzen. Wann genau sie wieder fährt, ist noch nicht klar.

Thea-Patricia Arras, zuständig bei der Gemeinde für die Fähre, bittet die Nutzer noch um etwas Geduld. Anschauen werde sich die Gemeinde die Lage am morgigen Dienstag. "Wir müssen gucken, wann wir wieder fahren können", sagt Arras. "Ein Glied in der Grundkette ist gerissen", führt sie aus. "Wie das passieren konnte, erschließt sich mir auch nicht so ganz", meint Arras. Schließlich habe das Transportmittel im Sommer 2022 erst Tüv gehabt. Damals habe es geheißen, die Grundkette sei noch in Ordnung.

Laut Arras habe Fährfrau Martina Kreuzer aber gesagt, dass es nicht das erste Mal sei, dass eine Grundkette reißt. "Es scheint also nicht so ungewöhnlich und spektakulär zu sein, wie es einem erst einmal vorkommt", meint Arras.

Reagieren will die Gemeinde zunächst mit einem sogenannten Notglied. "Das ist nichts Behelfsmäßiges", betont Arras. "Das ist ein stabiles Glied." Dabei solle es aber nicht bleiben. Die Gemeinde will bald die ganze Kette erneuern. "Wenn ein Glied gerissen ist, ist einfach die Sorge groß, dass noch weitere reißen", meint Arras. Dem wolle man vorbeugen durch eine neue Kette.

Erst mal ein Notglied einsetzen

Nachdem die Fähre regulär am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag nicht in Betrieb war, bremste das Fährteam das Hochwasser am 29. und 30. Dezember aus. Als die Fährleute am 30. langsam wieder mit den Vorbereitungen für den Betrieb begannen, war schnell klar, dass etwas nicht stimmt. "Dem Fährteam ist aufgefallen, dass die Kette in Richtung Ladenburg nicht da war, so sie sein sollte", erzählt Arras. "Damit war eigentlich klar, dass sie gerissen sein muss."

Aktuell liegt das Transportmittel am Neckarhäuser Fähranleger. Das gerissene Glied erwartet Arras zwar in Richtung Ladenburg allerdings immer noch auf Neckarhäuser Seite des Flusses. Womöglich war durch das Hochwasser die Spannung auf der Kette zu hoch und ein Glied gab nach, mutmaßt Arras.

Die Grundkette zieht die dieselbetriebene Fähre durch den Neckar von einem Ufer ans andere. Außerdem gibt es seit 1976 noch das Hochseil. Ist die Grundkette nicht intakt, kann der Fährbetrieb nicht aufrechterhalten werden. Das Transportmittel könnte sonst je nach Strömung abdriften. Sollte das passieren, wäre die Fähre allerdings immer noch über das Hochseil gesichert.