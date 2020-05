Edingen-Neckarhausen. (pol/dpa/mün) Trockene Nadeln und Laub sind auf dem Dach eines Einfamilienhauses in Edingen in Flammen aufgegangen. Passanten hatten in der Nacht zu Samstag gegen 2 Uhr das Feuer entdeckt in der Bahnhofstraße entdeckt und befürchtet, es handele sich um einen kompletten Gebäudebrand. Die Bewohnerin blieb nach Angaben der Polizei unverletzt.

Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle, aber zahlreiche Glutnester erforderten umfangreiche Nachlöscharbeiten. Auf dem Wohnhausdach befanden sich trockene Nadeln und Laub von danebenstehenden Bäumen, die in Brand geraten waren. Die Ursache dafür steht aber noch nicht fest.

Das Haus ist aufgrund des eingedrungenen Löschwassers unbewohnbar. Es entstand ein Gebäudeschaden von geschätzten 20.000 Euro.

Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen im Einsatz. Zudem befanden sich ein Rettungswagen der Johanniter und zwei Streifenwagen der Polizei am Brandort. Die Ermittlungen der genauen Brandursache werden durch das Polizeirevier Ladenburg geführt.