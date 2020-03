Von Stefan Hagen

Ladenburg/Edingen-Neckarhausen. Im Rhein-Neckar-Kreis haben wegen des Coronavirus die ersten Schulen ihren Lehrbetrieb eingestellt. Betroffen sind die Merian-Realschule in Ladenburg und die Pestalotzzi-Grundschule in Edingen-Neckarhausen. Insgesamt haben sich vier Personen nachweislich infiziert – alle stammen aus Edingen-Neckarhauen. In welcher Beziehung sie zueinander stehen, ist unklar. Zudem wurde in der Brunnenschule in Waibstadt eine Klasse unter Quarantäne gestellt. Dies bestätigte Sabine Hamann vom Staatlichen Schulamt Mannheim auf RNZ-Anfrage.

> Demnach gibt es an der Merian-Realschule in Ladenburg zwei positiv getestete Coronavirus-Fälle. Das Gesundheitsamt Rhein-Neckar-Kreis hatte bereits am vergangenen Samstagabend Bürgermeister Stefan Schmutz und Schulleiter Stefan Baust informiert. Laut Mitteilung der Stadt hat sich eine Lehrkraft bei einem Urlaubsaufenthalt in Südtirol mit dem Corona-Virus angesteckt.

Am Sonntagabend sei zudem bekannt geworden, dass ein Schüler der fünften Klasse der Merian-Realschule ebenfalls infiziert sei. Auch er habe Urlaub in Südtirol gemacht. Daraufhin habe die Schulleitung in Rücksprache mit dem Gesundheitsamt und dem Staatlichen Schulamt beschlossen, den Schulbetrieb bis einschließlich Freitag, 13. März, einzustellen.

Das Gesundheitsamt hat zwischenzeitlich Ermittlungen aufgenommen, um festzustellen, welche Personen in einem engeren Kontakt zur betroffenen Lehrkraft und zum Schüler standen, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Art und Dauer des Kontakts entscheide dann über die individuell notwendigen Maßnahmen. Personen, die vom Gesundheitsamt in die Kategorie 1 (enger Kontakt mit der infizierten Person) ermittelt werden, würden von dort kontaktiert. Darüber hinaus würden weitere Maßnahmen in die Wege geleitet – gegebenenfalls werde auch ein Test veranlasst.

Beide Personen befinden sich mit grippeähnlichen Symptomen in häuslicher Quarantäne, benötigen jedoch keine zusätzliche medizinische Behandlung. Sowohl die Lehrkraft als auch der Schüler wohnen in Edingen-Neckarhausen. Zum aktuellen Zeitpunkt – Stand Montagnachmittag – ist noch kein Ladenburger Bürger mit dem Coronavirus infiziert, heißt es abschließend.

> Erstmals ist das Coronavirus auch in Edingen-Neckarhausen nachgewiesen worden, meldet die Gemeinde auf ihrer Homepage. Zwei Schüler, beide wohnen im Ortsteil Edingen, sind demnach nach ihrer Rückkehr aus einer Ski-Freizeit in Italien positiv auf das Coronavirus getestet worden. Es handelt sich um den besagten Schüler der Merian-Realschule in Ladenburg und eine Schülerin der Pestalozzi-Grundschule in Edingen. Die betroffenen Schüler sowie die Kontaktpersonen würden sich in häuslicher Quarantäne. befinden. Deshalb bleibe die Pestalozzi-Grundschule nach Absprache mit allen Beteiligten vorerst bis einschließlich Montag, 16. März, geschlossen. Zu diesem Schritt habe man sich entschlossen, ergänzt Sabine Hamann, weil die Kinder untereinander im Hort oder etwa im Werkunterricht Kontakt miteinander hatten. Infiziert sind laut Bürgermeister Simon Michler zudem zwei Frauen. Bei einer davon dürfte es sich um die Lehrkraft der Merian-Realschule handeln.

> Auch an der Brunnenschule in Waibstadt wurde Ende der vergangenen Woche ein Schüler positiv auf das Coronavirus getestet. Dies meldet die Einrichtung auf ihrer Homepage. An der Brunnenschule wird der Unterricht allerdings nicht komplett eingestellt – lediglich eine vierte Klasse wurde unter Quarantäne gestellt. Betroffen von der Maßnahme sind auch die Schulleiterin sowie der stellvertretende Schulleiter.

Info: Das Gesundheitsamt hat unter 06221/522-1881 ein Informationstelefon rund um das Coronavirus eingerichtet. Die Experten sind täglich von 7.30 bis 21 Uhr erreichbar.

Update: Montag, 9. März 2020, 19.30 Uhr