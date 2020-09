Edingen-Neckarhausen/Ladenburg. (krs) Die Afrikanische Schweinepest hat Deutschland erreicht. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner bestätigte, dass ein erster Fall bei einem Wildschwein-Kadaver in Brandenburg festgestellt wurde. Was bedeutet das für die örtlichen Landwirte?

"Wir befolgen ja immer Vorschriften gegen Seuchen im Allgemeinen", erzählt Steffen Linnenbach, Vorsitzender des Ladenburger Bauernverbands. Der Schweinestall in seinem Betrieb müsse ohnehin eingezäunt sein, um Seuchen vorzubeugen. Sein Landwirtskollege Helmut Koch aus Edingen-Neckarhausen hält zwischen 40 und 45 Schweine für die Direktvermarktung im Freien. "Weil unsere Schweine draußen sind, haben wir die Vorschrift, einen doppelten Zaun anzubringen", erklärt er. "Damit die Wildschweine nicht an unsere Hausschweine kommen." Überrascht von dem Nachweis der Afrikanischen Schweinepest ist Koch nicht. "Es war ja abzusehen, dass die Wildschweine hier auch die Pest bekommen, jetzt geht es um die Hausschweine." Im Großen und Ganzen mache er sich noch keine Sorgen. Man müsse die Entwicklung abwarten.

Das sieht Linnenbach ähnlich. "Man musste auch vorher schon vorsichtig sein", erklärt er. Konkret bedeute das zum Beispiel, dass Schuhe und Kleidung gewechselt werden müssen, bevor es zu den Tieren geht. Denn auch Menschen können die Seuche zu den Schweinen bringen. "Deswegen hängen ja schon seit Jahren Zettel an den Autobahn-Parkplätzen", sagt Linnenbach. "Man soll keine Essensreste dort wegwerfen, damit sich die Wildschweine nicht darüber infizieren." Die Gefahr schwebe schon die ganze Zeit über den Landwirten. "Aber die Schweinepest war ja auch schon in Belgien und in Tschechien", wirft er ein. "Da hat man es geschafft, sie auszurotten, vielleicht gelingt das ja wieder."

Bei einer Ausbreitung in Deutschland befürchtet Linnenbach, dass die Preise für Schweinefleisch fallen. "Es werden ja auch immer Teile exportiert", führt er aus. "Schweinefüße zum Beispiel werden in Deutschland kaum gegessen, woanders aber schon." Breite sich die Seuche aus, würden Exporte verboten, und das schlage sich in den Preisen nieder.

Helmut Koch aus Edingen-Neckarhausen hat noch weitere Befürchtungen. "Wenn die Schweine draußen sind, ist das der erste Übertragungspunkt", sagt er. "Bei einer Ausbreitung wird die Freilandhaltung von Schweinen infrage gestellt, und dann muss man sich überlegen, wohin mit den Schweinen."

Und was bedeutet der Befund für Jäger? "Für uns hier bedeutet das erst mal noch nichts Konkretes", erzählt der Ladenburger Jagdpächter Julian Huben. "Aber wir sind schon seit Monaten dazu angehalten, Schwarzwild intensiv zu bejagen." Damit wolle man der Schweinepest vorbeugen. "Die Population soll kleiner sein, wenn die Seuche auch hier ankommt", sagt Huben. "Es gibt ja auch einen Schweinebetrieb in Ladenburg, im schlimmsten Fall müsste da gekeult werden, wenn die Schweinepest dort ankommt."