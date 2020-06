Elias bot den Wehrleuten an, seine Drohne über das Gelände fliegen zu lassen. Foto: zg

Edingen-Neckarhausen. (nip) Der Einsatz, zu dem die Freiwillige Feuerwehr Edingen-Neckarhausen am Samstag ausgerückt ist, hatte einige Besonderheiten für die Einsatzkräfte. So verschaffte ein Zwölfjähriger ihnen mit seiner Drohne einen Blick aus der Vogelperspektive.

Um 17.20 Uhr ging bei der Leitstelle in Ladenburg ein Alarm ein – Passanten hatten auf einer der Kleingartenanlagen starken Rauch bemerkt. Mit vier Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften war die Feuerwehr fünf Minuten später vor Ort. "Die Kleingärten dort sind ungefähr 50 bis 100 Meter lang und gleichzeitig sehr schmal", sagt Einsatzleiter Marcus Heinze jetzt im Nachgang. Der Garten sei sehr zugewachsen: "Das hat uns das Leben erschwert, weil wir nicht sehen konnten, wo es brennt." Die Wehrleute rannten den Garten entlang und entdeckten in der Mitte des Grundstücks ein Gartenhaus, dessen Dachstuhl, bestehend aus Balken und Ziegeln, in Flammen stand. "Wir haben dann begonnen, von außen zu löschen – aufs Grundstück wollten wir nicht drauf, denn Passanten hatten es knallen gehört", schildert Heinze weiter.

Weil die Wehr nicht wusste, ob es sich um Gasflaschen handelt, ließ sie Vorsicht walten. Letztlich waren es vermutlich Spraydosen, die in die Luft gingen. Mit zwei C-Rohren war das Feuer schnell im Griff, anschließend tasteten sich die Feuerwehrleute aufs Grundstück vor, erkundeten das Umfeld und kontrollierten Bäume, Gestrüpp und Unrat auf Glutnester. Schwierig sei es gewesen, den Eigentümer zu ermitteln, sagt Heinze. Er blieb trotz einiger Bemühungen nicht greifbar.

Dafür bot sich der Feuerwehr eine besondere Gelegenheit: Unter den zahlreichen Schaulustigen war der zwölfjährige Elias, Sohn der Nachbarn von Feuerwehrmann Hannes Steffen Henn. "Elias kam und bot uns an, seine Drohne über das Gelände fliegen zu lassen", so Heinze weiter. Und meint: "Klar, das ist für uns ja auch interessant, das Ganze von der Vogelperspektive aus einsehen zu können."

Zudem seien Drohnen eine Technologie, die noch recht neu sei, aber immer mehr zum Einsatz käme. Beispielsweise auch bei der Sichtung von vermissten Personen im Neckar. Die Schriesheimer Kollegen verfügten über eine Drohne und über den Rhein-Neckar-Kreis könnten die Wehren ebenfalls auf dieses Mittel zugreifen, sagt Heinze.

Elias steuerte seine Drohne zusammen mit seinem Vater Alexander, der als Pilot arbeitet. "Er hat uns schöne Bilder geliefert – wir haben gesehen, wie verschachtelt das Gelände und wie zugewachsen das Haus ist", meint Einsatzleiter Heinze. Anfangs sei wegen der Gegebenheiten vor Ort tatsächlich nicht klar gewesen, wie heftig es brannte.

Sicher mache der Einsatz einer Drohne nicht bei jeder Alarmierung Sinn, doch in diesem Fall und bei diesem unwegsamen Gelände sei es gut gewesen, das Areal von oben einsehen zu können, meint Heinze. Und Elias war stolz, ein wenig Hilfe leisten zu können. "Wenn er zu uns zur Feuerwehr kommt, dann würden wir uns sehr freuen", sagt Heinze abschließend.