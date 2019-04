Edingen-Neckarhausen. (nip) Kevin Hockenberger, Elferratspräsident der Edinger Karnevalsgesellschaft Kälble, mag Birnen. Und aus diesem Grund ist er jetzt Pate eines Birnbaums. Maryvonne Le Flécher, unter anderem im Förderverein Edinger Schlösschen aktiv, liebt Mispeln: Der heute eher seltene Steinapfel ist nicht nur hübsch anzusehen, sondern nach Lagerung auch essbar. Und gesund. Auch sie ist nun Patin eines Baumes, genau wie einige andere Bürger im Ort.

Helmut Koch, Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins Edingen (OGV), hatte es in der jüngsten Jahreshauptversammlung bereits angekündigt: Der Verein bietet Bürgern, die keinen eigenen Garten haben oder zu wenig Platz, eine Patenschaft für einen Obstbaum an. Eine Aktion in Kooperation mit der Gemeinde, die ein rund 1000 Quadratmeter großes Grundstück an der Mannheimer Straße von Wolfgang Lutz gepachtet hat. Dort pflanzten der OGV und Bauhofleiter Herbert Stein nun zwölf Obstbäume für insgesamt neun Paten.

Größtenteils seien das keine Vereinsmitglieder, stellte Koch fest. Sie bezahlen alle einen Obolus zu Beginn und dann für 20 Jahre einen jährlichen Beitrag gemäß der Dauer des Pachtvertrags zwischen Lutz und der Gemeinde. Dafür dürfen die Paten jedes Jahr die Ernte einfahren und verwerten. Der OGV übernimmt die Pflege und die praktische Ausbildung der Obstbaumpaten.

"Das Ganze ist ein langfristig angelegtes Projekt. Für die nächste Generation", schildert Stein. Bei sach- und fachgerechter Pflege dürfe man bei den Obstbäumen mit guten Erträgen bei einer Lebensdauer von 40 bis 50 Jahren rechnen. Und wenn die Nachfrage da sei, wiederhole man das Angebot und versuche, weitere Grundstücke zu bekommen.

Gepflanzt werde außerhalb des Flächennutzungsplans, so Stein weiter. Ziel sei die Verdichtung von Streuobstbeständen und auch, Bürger für die Natur zu sensibilisieren. Nicht zuletzt ist es ein Beitrag zur Ortsrandbegrünung. Ein Hinweisschild am Rand des Grundstücks erklärt, was es mit den Freiflächen, die Siedlungsräume umschließen, auf sich hat: Zumeist bestehen sie aus Streuobstwiesen, aus Nutzgärten und Baumreihen. Das Grün bietet der heimischen Tier- und Pflanzenwelt einen wichtigen Lebensraum und dient der Verbesserung des Kleinklimas.

Die Baumpaten-Aktion sei zwar neu, schildert Helmut Koch, nicht aber die Kooperation zwischen Gemeinde und Verein. "Unsere Mitglieder pflegen gemeindeeigene Randstreifen oder gepachtete Grundstücke", erklärt er.