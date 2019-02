Von Joachim Hofmann

Edingen-Neckarhausen. Neben den Teilnehmern der zweiwöchigen Jugendbegegnung in Edingen-Neckarhausen, bei der in der Hauptsache Freizeitaktionen im Vordergrund standen, gab es auch vier französische Jugendliche, die in die Arbeitswelt ihres Gastlandes reinschnupperten. In diesem Jahr nahmen insgesamt acht Jugendliche an den Ferienjob-Aufenthalten in Plouguerneau und Edingen-Neckarhausen teil. In einem beziehungsweise zwei Monaten lernten sie die Lebens- und Arbeitsgewohnheiten, die Sprache, die jeweilige Partnergemeinde und ihre Region kennen. Zwei der französischen Jugendlichen, Victor Desbois und Brieuc Hallouët, arbeiteten unter anderem bei der TTM Internationale Spedition und auf dem Obsthof von Georg Schneider. Dort sind französische Ferienjobber nichts Neues. "Wir haben seit etwa fünf Jahren regel-mäßig die jungen Leute aus unserem Nachbarland hier, und wir sind immer zufrieden", sagt Georg Schneider von seinem Sitz auf dem Stapler herab, mit dem er Stück um Stück die prall gefüllten Kisten mit der Apfelernte in die Halle einfährt.

Die beiden Praktikanten Victor Desbois und Brieuc Hallouët werkeln derweil mit im etwa zehnköpfigen Team in den langen Obstbaumreihen. "Die Arbeit im Freien ist schön, aber bei der Hitze schon ein wenig anstrengend", sagt Victor, "aber wenigstens werden wir braun." Er lacht. Zwischen fünf und acht Tonnen Äpfel werden die beiden 18-Jährigen in ihrem zweiwöchigen Praktikum mit dem Pflückerteam geerntet haben. Dass Georg Schneider ein "netter und freundlicher" Chef ist, macht die Sache für sie leichter. Die beiden Franzosen sind zum ersten Mal in Edingen-Neckarhausen, haben aber in ihrer Heimat schon ihr Taschengeld durch Freizeitjobs aufgestockt.

Gerne erinnert sich Brieuc an seinen ersten Aufenthalt in Deutschland, bei dem er als Austauschschüler in Göppingen lebte. Beide können sich auf Deutsch relativ gut verständigen, und wenn’s mal hakelt, auch schnell ins Englische umschwenken. Untergebracht sind die beiden aus Brest stammenden Jugendlichen noch bis Samstag im IGP-Haus in Neckarhausen, wo sie sich sehr wohl fühlen.

Vor allem auch wegen der Nähe zu den beiden Schwimmbädern in dem Ortsteil und im gegenüberliegenden Ladenburg. Begeistert sind sie auch, dass sie ihren "Nationalsport" beim Boule-Club Edingen-Neckarhausen ausüben konnten und sowieso davon, wie sie in der Kommune aufgenommen wurden. Gerne würden sie später wieder an den Neckar zurückkommen.

Zum Abschied haben die französischen Jugendlichen gestern Abend die mitwirkenden Vereine, das Jugendzentrum sowie die Jugendlichen der Jugendbegegnung in Plouguerneau zum Crêpes- und Galettes-Essen ins Foyer der Pestalozzi-Schule Edingen eingeladen.

Am Samstag geht es dann gemeinsam mit den Teilnehmern der Jugendbegegnung zurück in die Bretagne. Mit im Gepäck sind dann bei Victor und Brieuc selbstverständlich Kostproben des Schneider’schen Apfelsafts und Welde-Bier, wie Victor augenzwinkernd verrät.

IGP-Ehrenvorsitzender Erwin Hund dankte der TTM, dem Obstbau Georg Schneider, den Gemeinden Edingen-Neckarhausen und Plouguerneau für die Unterstützung dieses vom Deutsch-Französischen Jugendwerk (DFJW) geförderten Programms.

Wie er abschließend mitteilte, bietet das DFJW Jugendlichen für seine Zentrale in Berlin ab 1. September dieses Jahres eine Freiwilligenstelle im Rahmen des Deutsch-Französischen Freiwilligendienstes an. Der Jugendliche wird dort für die Dauer eines Jahres in einer deutsch-französischen Equipe arbeiten.

Info: Wer an der Freiwilligenstelle Interesse hat, schickt seine Bewerbung direkt an das DFJW oder an die IGP (igp@igp-jumelage.de). Die IGP steht auch für weitere Informationen zur Verfügung.