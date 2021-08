Von Hannelore Schäfer

Edingen-Neckarhausen. Gerade jetzt, in Zeiten von Corona, erkundet man die Heimat gern neu. Dass Spaziergänger und Wanderer mitunter auf historischen Pfaden wandeln, ist vielen von ihnen gar nicht bewusst. Wer vom Edinger Anglerheim aus den Grasweg oberhalb der Neckarpromenade einschlägt, ist einer berühmten Persönlichkeit auf der Spur, deren letztes Stündlein dort geschlagen haben soll. Dadurch fand Edingen Eintrag in die Geschichtsbücher.

Am Samstag, 28. August, jährt sich zum 341. Mal der Todestag des Kurfürsten Karl-Ludwig von der Pfalz (1617 bis 1680). Einer Chronik zufolge hatte er in Edingen sein Leben "unter einem Nussbaum und Reben-Lauben" ausgehaucht. Im Volksmund markieren hingegen die "drei Kastanien" den vermuteten Sterbeort. Zudem ließ die Gemeinde vor 27 Jahren an gleicher Stelle eine Gedenktafel anbringen. "Vorher hat dort ein Holzschild gestanden, auf Anregung des damaligen Heimatbundes wurde die Verwaltung 1994 aktiv und ehrte den Kurfürsten mit einem Erinnerungsstein", lässt der Vorsitzende des Kultur- und Heimatbunds, Wolfgang Ding, wissen.

Aus Anlass der Enthüllung des Gedenksteins sprach damals der bekannte Heimatforscher Karl Kollnig über das Leben und Sterben des beliebten Landesvaters. Es muss ein heißer Tag gewesen sein, von denen wir in den vergangenen Sommern so viele hatten, als der Kurfürst auf "halbem Wege" zwischen Mannheim und Heidelberg das Zeitliche segnete. Der Regent litt bereits in Mannheim an "hitzigem" Fieber wie der Zeitgenosse Johann Friedrich Reiger in seinem Werk über die letzten Tage des Kurfürsten berichtete.

Aufgrund seines Gesundheitszustands wurde die kurfürstliche Geschäftigkeit eingestellt und der "Juden-Doktor von Mannheim Heyem und Apotheker Timmermann zur Pflege berufen." Diese Aufgabe erfüllten die beiden bis zum 28. August. Es sei als gut erachtet worden, heißt es in der Schrift weiter, den sehr schwachen Herrn auf einem Sessel mit zwei Schweizer Trabanten "in frischer Luft nach Heidelberg zurückzubringen."

Angesichts der großen Hitze unterbrach man den Transport in Edingen, wo der kranke Regent acht Tage zuvor, laut Chronist, "das Übel der Krankheit zuerst vermerkte." Hier verstarb Karl-Ludwig in einem Garten um 4 Uhr nachmittags. Die sterbliche Hülle sei in das nächstgelegene Haus getragen worden. Dort wurde der Kurfürst noch in der gleichen Nacht "ausgenommen, balsamiert und fürs Begräbnis vorbereitet."

Die Beisetzung erfolgte im November in der Heidelberger Heilig-Geist-Kirche. All das ist nachzulesen in der 2008 erschienenen Edinger Ortschronik von Ralf Fetzer. Diese widmet dem Kurfürsten ein kleines Kapitel.

In Erinnerung geblieben sind die Bemühungen des Kurfürsten um die Wohlfahrt des Landes und seine Heiratspolitik, die am Ende nicht aufging. Karl-Ludwig war der Vater der unglücklich verheirateten Lieselotte von der Pfalz und späteren Herzogin von Orleans, der berühmtesten Briefeschreiberin der damaligen Zeit. Sie war eins seiner 16 Kinder. Umgangssprachlich erinnern die "drei Kastanien" an die kurfürstliche Sterbestelle. Die Bäume stammen allerdings nicht mehr aus der Zeit des Kurfürsten.

Zwei der mehr als 100 Jahre alten Rosskastanien konnten bislang erhalten werden. Sie sind als Naturdenkmäler ausgewiesen und wurden aus Gründen der Verkehrssicherheit bereits stark zurückgeschnitten. Zudem erfolgten in den vergangenen Jahren zwei Nachpflanzungen von Kastanienbäumen, die allerdings noch weit entfernt sind von der majestätischen Größe ihrer noch verbliebenen Vorgänger. "Sie folgen langsam aber sicher dem Kurfürsten und hauchen ebenfalls ihr Leben aus", lässt Herbert Stein vom Bau- und Umweltamt der Gemeinde wissen.

Was aus den beiden beeindruckenden Charakterbäumen werden soll, entscheidet sich nach den Sommerferien in Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde des Rhein-Neckar-Kreises. "Es wird ein Gutachten erstellt", erklärt Andreas Weidentaler seitens der Behörde. "Vielleicht kann man die beiden Naturdenkmäler auch als Habitat-Bäume erhalten, gerade in Totholz herrscht viel Leben", führt Stein aus.

Eine Bank zwischen den Kastanien lädt Spaziergänger an historischer Stätte zum Verweilen ein. Aus der einen besonders maroden Kastanie ertönen derweil Klopfzeichen. Ein Buntspecht hämmert unentwegt. "Das ist ein schöner Platz, ich habe ihn per Zufall beim Ernten von wilden Quitten entdeckt", erzählt die Seckenheimerin Ulla Klein. Nachdem eine kleine Steintreppe, die zum Sterbeort hinaufführte, baufällig geworden war, hat die Gemeinde oberhalb der Neckarpromenade einen gut begehbaren breiten Grasweg angelegt.