Edingen-Neckarhausen. (joho) "Leider ist uns heute der Wettergott nicht hold", begrüßte der Vorsitzende des Anglervereins Edingen, Uli Ding, am Samstag die zahlreichen Besucher, darunter Bürgermeister Simon Michler, zum 67. Fischerfest am Anglerheim. Die Gäste hatten sich wegen des Regens größtenteils in das kleine Festzelt gedrängt, während einige Unverdrossene die Regenschauer im draußen eingerichteten Biergarten unter den Sonnenschirmen aussaßen.

Ding richtete einen besonderen Dank an die Gemeindeverwaltung für ihre Unterstützung und die Pflegemaßnahmen rund ums Anglerheim. Der Fischervorstand dankte vor allem dem "tollen Helferteam". Besonders stolz mache ihn als Vorsitzenden, dass sich das 105-köpfige Team innerhalb von acht Tagen zusammengefunden habe, sagte Ding.

Einen besonderen Dank richtete Ding an den zweiten Vorsitzenden Heiner Borsius, der bei anfallenden Arbeiten immer zur Stelle sei - dies seit Januar auch in verantwortlicher Position. Und schließlich wandte sich Ding mit Karl Ding und Karlheinz Köhler zwei Urgesteinen des Vereins zu. Beide seien über Jahre die tragenden Säulen der Fischbäckerei gewesen und hätten noch am Freitag mit über 80 Jahren die Saiblinge für das Fest geputzt, so der Vorstand. Einen besonderen Beifall gab es dabei für Karlheinz Köhler: "Er ist der einzige Helfer, der bei allen 67 Fischerfesten im Helferteam stand."

Grüße im Namen der Gemeinde überbrachte Bürgermeister Michler. "67 Fischerfeste, das ist eine stolze Zahl", so der Rathauschef, "heute leider bei etwas bescheidenem Wetter". Er zeigte sich beeindruckt ob der großen Zahl der Helfer. Ohne diese sei es nicht möglich, eines der größten Feste der Gemeinde zu stemmen.

Dann galt es, diejenigen Vereinsmitglieder zu ehren, die sich an der "Hausstrecke" der Edinger Angler am Neckar erfolgreich am Königsangeln beteiligt hatten.

Zunächst wurde der neue Jugendfischerkönig proklamiert. Diese Ehre wurde erstmals dem 13-jährigen Jonas Becker zuteil, der seit rund zwei Jahren Vereinsmitglied ist. Ihm stehen Benedikt Fohr und Leon Lemberger als erster und zweiter Prinz zur Seite.

Mit der Proklamation des Fischerkönigs stand dann der Höhepunkt des Abends an. Nachdem Fischerkönig Dieter Schläfer die Königskette ein Jahr lang mit Würde getragen und den Verein bei verschiedenen Veranstaltungen vertreten hatte, musste er das Hoheitszeichen nun abgeben. Als neuer Fischerkönig wurde Markus Hochlenert proklamiert, dem zum nunmehr vierten Mal die Königskette umgelegt wurde. Erster Prinz wurde Kenneth Korff, zweiter Prinz Heinz Dräger.