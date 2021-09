Von Katharina Schröder

Edingen-Neckarhausen. Etwa seit Jahresbeginn nehme Vandalismus in der Doppelgemeinde zu, sagt Dominik Eberle vom Bau- und Umweltamt. Dabei geht es nicht nur um Sachbeschädigungen, die der Kommune Kosten in Höhe von mehreren Tausend Euro verursachen. Es gibt auch rassistische und homophobe Schmierereien. So hat sich inzwischen zum vierten Mal ein oder mehrere Unbekannte mit homophoben Aktionen an einer Kreidetafel im St. Andreas Kindergarten zu schaffen gemacht. Ein Gipfel des Vandalismus war außerdem das durch Brandstiftung verursachte Feuer in der Pestalozzi-Halle.

Michaela Hikade kann es nicht fassen. Zum viertel Mal hat sich jemand an der Kreidetafel im Außenbereich des Kindergartens St. Andreas auf üble Art verewigt. "Ich will nicht mehr in den Kindergarten kommen und die Tafel überstreichen müssen", sagt die Leiterin der Einrichtung. Die Tafel ist ein Spielzeug für die Kindergartenkinder und war ein Geschenk der Schulkinder im vergangenen Jahr. Verziert ist sie mit einem Regenbogen, der das Motto der Schulkinder war – und gleichzeitig ein Symbol der LGBTQ-Community ist, also homo- und bisexueller, Trans- und queerer Menschen. Während bei den ersten drei Malen die Tafel mit Edding oder Wachsmalstiften mit homophoben Äußerungen beschmiert wurde, hat der oder die Unbekannte den ganzen Regenbogen mit Goldfarbe überstrichen.

"Unser Hausmeister hat die Tafel vor zwei Wochen neu gestrichen, weil sie von unseren Versuchen, die Schmierereien zu entfernen, kaputt war", erklärt Hikade. Dass es sich bei den Aktionen um einen Jugendstreich handelt, glaubt sie inzwischen nicht mehr. "Für mich sind das Hassbotschaften." Deswegen hat sie jetzt auch Anzeige erstattet.

Wachsmalkreide sorgte nicht nur im Kindergarten für Verärgerung. Erst vor zwei Wochen hat die Graffiti-Künstlerin Steffi "Steph" Peichal begonnen, die Unterführung der Straßenbahnlinie 5 neu zu gestalten. Doch das Kunstwerk ist noch nicht einmal fertig, da muss Peichal schon nacharbeiten. "Es waren keine Parolen, sondern nur kleine Kritzeleien, mal mit Wachsmalstift, mal waren es auch gesprühte Striche", erklärt die Künstlerin. Ärgerlich sei es trotzdem. "Mein Eindruck ist, dass besonders in Gegenden, in denen alles heil aussieht, mehr kaputt gemacht wird", sagt Peichal. "Je ärmer eine Gegend ist, desto respektierter das Graffito." Damit mehr Respekt für das Handwerk entsteht, plant sie im Oktober zusammen mit der Gemeinde einen Graffiti-Workshop an der Pestalozzischule.

"Schmierereien sind ein stetiges Thema", sagt Eberle vom Bauamt. Die Hinweisschilder am Sportzentrum habe die Gemeinde inzwischen auch mit einer speziellen Beschichtung bestellt. Damit können die Schmierereien besser entfernt werden, ohne dass die Schilder zu sehr in Mitleidenschaft gezogen werden. "Man muss die Graffiti zügig entfernen", sagt Eberle. "Sonst kommen schnell noch mehr." Er schätzt, dass der Gemeinde durch Vandalismus jährlich Kosten im fünfstelligen Bereich entstehen. "Allein die Kontrolle kostet uns Geld, dafür braucht man ja Personal." Hinzu kämen oft noch Reparaturkosten durch externe Firmen.

Gerade am Steinernen Tisch in Edingen gebe es immer wieder Fälle von Vandalismus. "Vor ungefähr sechs Wochen wurde das Geländer auf der Sandsteinmauer umgehauen", erzählt Eberle. "Mit einer Geländerlänge von zwölf Metern hat uns das mehrere Tausend Euro gekostet."Auch die dortigen Bänke seien schon samt Fundament aus dem Boden gerissen worden.

Seit Jahresbeginn etwa gebe mehr Vandalismus in der Gemeinde. "Es verteilt sich von den Haltestellen weiter ins Gemeindegebiet", sagt Eberle. Entdeckt habe man auch vier bis fünf Schmierereien mit rassistischem Hintergrund. "Und wenn man an den Brand in der Pestalozzi-Halle denkt: Was ist das, wenn nicht eine Steigerung?", meint Eberle. Die Polizei erklärte inzwischen auf Anfrage, dass es bei dem in Brand gesetzten Desinfektionsmittelspender keinen Ermittlungserfolg gibt.

Wenn es aussichtslos erscheint, erstatte die Gemeinde nicht immer Anzeige, sagt Eberle. Einen Erfolg gab es aber zum Beispiel im vergangenen Jahr. "Da hat jemand bei der Fischkinderstube sein Kürzel hinterlassen", erzählt Eberle. Eine Bauamtsmitarbeiterin habe daraufhin recherchiert und sei im sozialen Netzwerk Facebook fündig geworden. "Da konnten wir dann sogar eine personenbezogene Anzeige stellen."

Warum es seit Jahresbeginn vermehrt Vandalismus in der Doppelgemeinde gibt, kann Ebert nicht genau sagen. Aber er könne sich vorstellen, dass es die Pandemie die Problematik begünstigt hat. "Vielleicht hat es zugenommen, weil wegen Corona andere Treffpunkte einfach weggefallen sind."