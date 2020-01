Edingen-Neckarhausen. (nip) Dass ein kleiner Nahversorger, der noch nicht einmal im Ortskern liegt, funktionieren kann, stellt seit vielen Jahren das Ehepaar Hülya und Hüseyin Ayhan mit ihrem Laden "Lebensmittel Ayhan" im Edinger Amselweg unter Beweis. "Wir sind ein richtiger Tante-Emma-Laden", sagt Hüseyin Ayhan im Gespräch mit der RNZ. "Tante Emma", das ist ein Synonym dafür, dass die persönliche Beziehung zum Kunden oft langjährig und vertraut und die Dienstleistungsbereitschaft der Betreiber sehr flexibel ist.

Das rund 80 Quadratmeter große Ladengeschäft in der Passage im Amselweg hat das Ehepaar gemietet. 1996 eröffneten sie an selber Stelle ihr erstes Geschäft und dann ein weiteres in der Luisenstraße im alten Ortskern von Edingen. "Aber das hat dort eigentlich nicht so gut geklappt", sagt Hülya Ayhan. Die Frequenz in der Seitenstraße war überschaubar.

Vor knapp acht Jahren erweiterten sie dann den Laden im Amselweg, wo in unmittelbarer Nachbarschaft nicht nur eine Filiale der Bäckerei Kapp sowie eine Arztpraxis, sondern auch die Grundschule und der Martin-Luther-Kindergarten beheimatet sind. "Wir sind zufrieden, die Lage hier ist gut", sagt das Ehepaar.

Während beide mit der Presse reden, kommen immer wieder Kunden herein. Eine ältere Dame kauft sechs Eier und eine Handvoll Trauben, die nächste packt Markenpralinen, eine Zeitschrift und Getränke auf die Ablage an der Kasse. Eine andere fragt nach Zaziki, das es frisch zubereitet aus der Frischetheke gibt. Genauso wie Schafskäse- und Auberginencreme sowie eingelegte mediterrane Früchte- und Gemüsesorten. Ein Handwerker schaut vorbei und entscheidet sich für ein Fladenbrot. Wer ein Paket abgeben will, ist bei "Lebensmittel Ayhan" mit integriertem Hermes-Paketshop ebenfalls richtig und spart sich den Weg ins Ortszentrum von Edingen.

"Es gibt wenig, was wir hier nicht haben", sagt Hüseyin Ayhan. Die Auswahl an Produkten ist erstaunlich, beschränkt sich aber zum Beispiel beim Waschmittel auf flüssig oder Pulver einer Sorte. "Aber wir bestellen auch bestimmte Waren auf Kundenwunsch. Und die sind dann am nächsten Tag auch da", sagt der Marktbetreiber.

Ab einem Einkaufswert von 20 Euro liefert er auch ins Haus. Ein-, zweimal die Woche komme es vor, dass er älteren oder nicht mobilen Menschen ihre Bestellung nach Hause bringe, erzählt Hüseyin Ayhan weiter. Die meisten Kunden kommen aus Edingen, aber auch Friedrichsfelder oder Neu-Edinger kaufen gerne ein. Die Auswahl an Obst- und Gemüsesorten setzt einen besonderen Schwerpunkt. Hüseyin Ayhan fährt jeden Morgen auf den Großmarkt nach Mannheim, um bei regionalen Erzeugern einzukaufen. In dem "Tante-Emma-Laden" geht gerade im Obst- und Gemüsebereich das Angebot weit über das übliche Maß hinaus.

Eine weitere Besonderheit ist der Mittagstisch, der von montags bis freitags angeboten wird. Morgens ab sieben Uhr fangen Ayhans in der in den Laden integrierten Küche mit dem Kochen an, denn ab dem späteren Vormittag setzt die Nachfrage nach den Speisen ein. Zwei bis vier Tagesessen stehen zur Auswahl und auch Vegetarier kommen auf ihre Kosten. "Ältere nutzen unseren Mittagstisch, aber auch Familien und Handwerker", sagt Hülya Ayhan. Meistens wird das Mittagessen zum Mitnehmen verlangt.

Es ist das Gesamtkonzept, das stimmt und einem eher kleinen Laden das Überleben sichert. Es funktioniere auch, sagt das Ehepaar, weil sie ganz viel selbst machen. Zwei Minijobber helfen vormittags beim Einräumen im Laden oder nach Bedarf. "Aber wenn wir in Urlaub gehen, dann machen wir den Laden in dieser Zeit eben zu", sagt Hülya Ayhan.