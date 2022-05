Freuen sich darüber, dass der Wiesenkindergarten in Edingen-Neckarhausen seit Anfang April in Betrieb ist: Johanna Keller, Julie und Nico Ziegler, Kathrin Goßmann und Stefanie Celic (v.l.). Foto: Pilz

Von Nicoline Pilz undKatharina Schröder

Edingen-Neckarhausen. "Weil es keine Naturkindergärten in Edingen-Neckarhausen gab", initiierte Stefanie Celic im Oktober 2020 einen Eltern-Kind-Waldtreff. Daraus entstand die Idee, einen Wald- und Wiesenkindergarten einzurichten. Eineinhalb Jahre später ist aus dem Traum der Privatinitiative von sieben Familien, zusammengeschlossen im Verein urwüchsig, Wirklichkeit geworden. Alle Hürden sind aber noch nicht genommen. Die Holger und Marianne Koch GbR hat einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht und Widerspruch beim Landratsamt gegen die Baufreigabe eingereicht, wie Marianne Koch und das Verwaltungsgericht auf Anfrage bestätigen.

Auf einer Waldfläche in Mannheim-Pfingstberg und in Edingen auf einem von Landwirt Georg Koch verpachteten Wiesengrundstück sind am 1. April zwei Gruppen für jeweils 20 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren in Betrieb gegangen. Inzwischen steht auf beiden Flächen auch je ein zwölf Meter langer Bauwagen aus Holz. "Die Kinder durften ihn mit Wasserbomben taufen", schildert Johanna Keller, die pädagogische Leitung der Einrichtung. Innen bietet er Platz für Regalfächer für jedes Kind, eine kleine Garderobe, einen Hauptraum mit Küche und Kühlschrank und einen kleinen Ruhebereich, wo sich die Kinder Bilderbücher anschauen oder auf Matratzen hinlegen können. "Und jedes Kind hat eine Schatzkiste, in die es Dinge tun kann, die es in der Natur findet", sagt Keller.

Dankbar ist der Verein für die Hilfe von Georg Koch, der den vom Land finanziell geförderten Bauwagen mit seinem Schlepper an den ausgewählten Platz auf dem L-förmigen Grundstück schob. Dort ist inzwischen einiges entstanden: Im breiteren Abschnitt locken ein Sandkasten, eine Feuerstelle, Sitz- und Klettersteine die Kindergartenkinder. Beete für Wildblumen und Gemüse wurden angelegt. Ein Projekt in Kooperation mit den "AckerRackern" vom Verein Gemüse-Akademie. Im schmaleren Teil finden sich ein Barfußpfad, ein Erlebnisparcours, ein älteres, gemütliches Hüttchen. "Der obere Teil ist eher Bauernhofpädagogik, der untere für Naturpädagogik", informiert Johanna Keller. "Bei uns bekommen die Kinder ein anderes Verständnis für die Natur", sagt Vorstandsmitglied Kathrin Goßmann. Pro Gruppe arbeiten zwei Erzieherinnen und ein Erzieher mit. Probleme mit Bewerbungen habe es überhaupt keine gegeben, sagt Celic. Wichtig war es dem Verein, dass auch männliche Erzieher an Bord sind.

Schade findet Celic einige Hürden auf dem Weg zum Ziel. Damit meint sie Eilantrag und Widerspruch des benachbarten landwirtschaftlichen Betriebs von Holger und Marianne Koch gegen die Baugenehmigung. Diese Hürden sind noch nicht vorüber – auch wenn der Betrieb bereits läuft.

"Wir machen das, um unseren Betrieb zu schützen", erklärt Marianne Koch auf Anfrage. Sie betont, dass sie nichts gegen den Kindergarten habe, nur gegen den Standort. "Die Entwicklung unseres Betriebs ist eingeschränkt, weil wir nicht mehr sicher auf unsere Felder und zurück zu unserem Hof können", sagt sie. Und sie sehe erhöhtes Gefahrenpotenzial an dem Standort. "Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der erste Unfall an der Kreuzung passiert", meint sie. Denn an besagter Stelle verlaufe sogar der überregionale landwirtschaftliche Verkehr, seit vor mehr als zehn Jahren eine Autobahnbrücke abgerissen worden sei. "Das ist quasi eine Umgehungsstraße für landwirtschaftliche Großmaschinen, damit die nicht durch den Ort fahren." Sie habe Sorge, dass ein Kind vor so eine Großmaschine läuft, sagt sie.

Derweil hat das Verwaltungsgericht den Eilantrag des Betriebs gegen die Baugenehmigung abgelehnt. Eine Sprecherin des Verwaltungsgerichts erklärte dazu: "Die 5. Kammer hat zur Begründung ihres Beschlusses im Wesentlichen ausgeführt, dass die Baugenehmigung für den Wiesenkindergarten die GbR nicht in deren Nachbarrechten verletze. Falls die Baugenehmigung gegen die von der GbR geltend gemachten baurechtlichen Vorschriften verstoße, würde sich dies nicht auf deren Grundstücke auswirken, da die GbR nicht Eigentümerin der den Kindergarten umgebenden (Agrar-) Flächen sei."

Allerdings habe die Karlsruher Kammer Zweifel an der Baugenehmigung geäußert, demnach spreche vieles dafür, dass die erteilte Baugenehmigung "objektiv rechtswidrig" sei. Für die GbR macht das aber keinen Unterschied, denn nur wenn die Baugenehmigung den Betrieb in seinen "spezifischen nachbarschützenden Rechten" verletzt, könne er gegen sie vorgehen, erklärt die Sprecherin. Und das hat das Verwaltungsgericht ja abgelehnt. Dagegen hat der Betrieb inzwischen jedoch Widerspruch eingelegt, nun liegt der Fall beim Verwaltungsgerichtshof in Mannheim, also der zweiten Instanz nach dem Verwaltungsgericht.

Insgesamt gebe es "eigentlich keine Möglichkeit", dass eine bereits erteilte Baugenehmigung noch einmal umfassend geprüft werde, sagt die Sprecherin des Verwaltungsgerichts. Parallel zu dem Widerspruch der GbR gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts läuft noch das Widerspruchsverfahren beim Landratsamt.