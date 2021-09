Edingen-Neckarhausen. (nip) Isilde Beasse ist nun die sechste junge Botschafterin im Deutsch-Französischen Freiwilligendienst, den Edingen-Neckarhausen und die Partnergemeinde Plouguerneau seit 2016 gemeinsam anbieten.

Das Programm richtet sich an 18- bis 25-Jährige, die ein Jahr im jeweiligen Partnerland verbringen, um dort beispielsweise in der Verwaltung mitzuarbeiten oder, wie in Isilde Beasses Fall, die Partnerschaftsarbeit der IGP zu unterstützen. "Es wird ein vielfältiges und spannendes Jahr werden", sagte Bürgermeister Simon Michler beim Willkommen der 18-jährigen Französin im Edinger Rathaus mit Blick auf anstehende Jubiläen. "Ich spreche langsam und nicht auf Schwäbisch", versprach Michler, wobei es mit dem langsamer Reden nicht immer klappte. Isilde Beasse hatte zwar auf der Schule sieben Jahre Deutschunterricht, blickte aber manchmal noch etwas hilfesuchend auf den IGP-Ehrenvorsitzenden Erwin Hund, zugleich auch Berater des Deutsch-Französischen Bürgerfonds. Die anfängliche sprachliche Unsicherheit der Freiwilligen schwindet erfahrungsgemäß rasch – das war bei Alexia Guillermic, der ersten Botschafterin aus Frankreich, nicht anders. Sie startet demnächst ins neue zweijährige Programm "Arbeit beim Partner", an dem sich Edingen-Neckarhausen ebenfalls beteiligt und das vom Deutsch-Französischen Jugendwerk gefördert wird.

Mitunter war es nicht ganz leicht, neue Freiwillige für den Freiwilligendienst zu begeistern, doch inzwischen funktioniere das Netzwerk gut, um neue Bewerber zu finden, wie Hund anmerkte. Er wünsche sich, dass sich noch mehr Städte an diesem Austauschprogramm beteiligen würden, denn außer Edingen-Neckarhausen sei in diesem Jahr nur noch Saarbrücken mit dabei. Generell hätte eine Vielzahl der 2300 Städtepartnerschaften zwischen Deutschland und Frankreich Probleme, einen (Jugend-)Austausch zu organisieren, bedauerte Hund.

"Das war von Anfang an ein überzeugendes Projekt – toll für junge Leute, ein Land kennenzulernen", meinte Michler. Im Rathaus selbst ist Klaus Kapp Isilde Beasses Ansprechpartner, zuständig für die Partnerschaftsarbeit. "Das Rathaus unterstützt die IGP in vollem Umfang bei allem, was nötig ist", so Kapp.

Ihr Arbeitsplatz wird wiederum im Plouguerneau-Haus in der Fichtenstraße sein, wohnen wird sie im Apartment der IGP in der Oberndorffschule. Geboren in Angers, legte Isilde Beasse ihr Abitur am Gymnasium in Château-Gontier ab. Ihr Ziel sei es, sagte die junge Frau, Medizin zu studieren. Die Affinität zu Deutschland ist da: Bruder und Schwester wählten an der Schule ebenfalls nicht ganz selbstverständlich diese Fremdsprache aus, und Isilde verbrachte bereits zweimal Landschulaufenthalte in Bayern. Château-Gontier-sur-Mayenne, ihr Wohnort und eine Stadt mit rund 11.600 Einwohnern, liegt im Département Mayenne und somit quasi eine Region vor der Bretagne mit Edingen-Neckarhausens Partnergemeinde Plouguernau. Reiten, Klavierspielen und Wassersport nannte Isilde als Hobbys neben dem Kennenlernen neuer Länder. Auch in Algerien war die 18-Jährige schon. Ihr deutsches Pendant in Plouguerneau ist Sophie Langwieser – beide werden sich bei insgesamt vier Seminaren immer mal wieder treffen. Namens der IGP wünschte die Zweite Vorsitzende, Susanne Surblys, Isilde Beasse "ein gutes Jahr – ich hoffe, Du lebst Dich gut ein".