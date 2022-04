Edingen-Neckarhausen. (skv) 44 Jahre lang leistete er bei der Freiwilligen Feuerwehr Dienst für seine Mitbürger, 15 Jahre davon an der Spitze der damaligen Abteilung Edingen sowie als stellvertretender Gesamtkommandant. Und er war einer der Wegbereiter für das erfolgreiche Fusionieren zur gemeinsamen Feuerwehr Edingen-Neckarhausen. Nun ist Michael Berger am Freitag nach langer schwerer Krankheit mit nur 61 Jahren gestorben. Mit seiner Familie, den Feuerwehr-Aktiven, Freunden und Bekannten trauert auch die Gemeinde. Die Kommune verliert einen tüchtigen, zuverlässigen und beliebten Mitarbeiter.

Knapp drei Jahrzehnte arbeitete Michael Berger bei der Gemeinde. Als Wassermeister – traditionell mit Wohnung direkt am Wasserturm – lag ihm die sichere und möglichst störungsarme Trinkwasserversorgung in seiner Heimatgemeinde am Herzen; als Feuerwehrmann widmete er einen Großteil seiner Freizeit dem Brandschutz, der Gefahrenabwehr und der Sicherheit für seine Mitmenschen.

Schon dass Berger aufgrund seiner Krankheit 2021 in den vorzeitigen Ruhestand gehen musste, war für die Kommune und insbesondere für deren Bauhof ein herber Verlust, kannte er doch das Trinkwasser-Leitungsnetz wie wohl kein anderer. Dies unterstrich auch Bürgermeister Simon Michler in seiner Würdigung von Bergers verdienstvoller Arbeit für die Gemeinde. Zur Feuerwehr kam Berger 1974 als Jugendlicher, brachte sich hier mit großem Engagement ein und wurde 2003 Nachfolger von Roland Bordne als Abteilungskommandant. Bis 2018 behielt er diesen verantwortungsvollen Posten. Hinzu kam – bis zur kompletten Fusion der beiden Abteilungen – das Amt als Stellvertreter von Gesamtkommandant Stephan Zimmer.

Dieser würdigte Bergers Leistungen und Verdienste um die Feuerwehr, die er über die 44 Jahre "entscheidend mitgeprägt" habe. Und ganz maßgeblich sei Bergers Mitwirken "an der Vereinigung der Feuerwehren Edingen und Neckarhausen" gewesen. Zu Jahresbeginn 2019 hatte er für seine Verdienste die silberne Ehrenmedaille des Landesfeuerwehrverbands erhalten. Groß und herzlich war damals der Beifall der Feuerwehr-Aktiven – und ebenso groß und aufrichtig ist nun deren Trauer um den viel zu früh verstorbenen Kameraden und Freund.